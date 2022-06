Santander: na czerwcowy wzrost inflacji RPP zareaguje dalszą podwyżką stóp

Według analityków banku Santander inflacja w czerwcu przekroczy 15 proc. rok do roku, na co Rada Polityki Pieniężnej zareaguje kolejną podwyżką stóp o 50 lub 75 punktów w lipcu.

Rada Polityki Pieniężnej w środę podniosła stopy procentowe o 75 pb. Tym samym stopa referencyjna NBP wzrosła do 6 proc., stopa lombardowa do 6,5 proc., stopa depozytowa zaś do 5,5 proc. Wzrosły także stopa redyskontowa weksli - do 6,05 proc. - oraz stopa dyskontowa weksli - do 6,1 proc.

Departament analiz ekonomicznych banku Santander podkreślił, że środowa decyzja o podniesieniu stóp o 75 punktów bazowych, była zgodna z oczekiwaniami rynku. Zwrócono uwagę, że po decyzji RPP złoty nieco się osłabił; rynek stopy procentowej nie zareagował.

Według Santandera komunikat RPP sugeruje, że kluczowe dla Rady są obecnie zmiany rocznego wskaźnika inflacji CPI.

"Naszym zdaniem inflacja w czerwcu ponownie wzrośnie i przekroczy 15 proc. r/r, na co Rada zareaguje podwyżką o 50 lub 75 punktów w lipcu" - przewidują analitycy banku.

Dodali, że w kolejnych miesiącach spodziewają się oni stabilizacji dynamiki CPI i nawet jej lekkiego opadania, co może skłonić RPP do wstrzymania się z dalszymi podwyżkami. "Nie można jednak wykluczyć kolejnego ruchu po przerwie sierpniowej (w tym miesiącu nie ma posiedzenia), gdyby RPP zależało na tym, by przynajmniej przez kilka miesięcy obserwować stabilizację inflacji. Rynek FRA wycenia wzrost stóp do ok. 7,75 proc. na koniec roku" - podsumowano.

