Santander: na koniec lutego wzrosty finansowania pojazdów oraz maszyn i urządzeń

Na koniec lutego w ujęciu rocznym wzrosło finansowanie kluczowego segmentu dla rynku leasingu w Polsce, czyli pojazdów (ponad 25 proc.) oraz segmentu maszyn i urządzeń (6 proc.). - wynika z opublikowanych w poniedziałek analiz Santander Leasing.

"Pandemia nadal wpływa istotnie na odczyty dla całej polskiej gospodarki, ale co jest bardzo dobrą wiadomością, polski przemysł kontynuuje szybką ekspansję za sprawą rosnącego popytu krajowego i zagranicznego" - ocenił dyrektor zarządzający Santander Leasing Mariusz Włodarczyk. "Ważne jest to, że odnotowana obecna dynamika rok do roku została przez nas porównana z końcówką lutego 2020 r., a więc jeszcze przed wybuchem pandemii w Polsce, gdzie nastroje przedsiębiorców nie były korelowane z kryzysem" - dodał.

W kategorii pojazdów wzrost wyniósł ponad 25 proc. rok do roku. W segmencie pojazdów osobowych 14 proc., pojazdów ciężarowych ogółem prawie 28 proc., najwyższy natomiast był w segmencie pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t (ponad 35 proc. rok do roku).

W kategorii maszyn i urządzeń po dwóch miesiącach 2021 r. odnotowano wzrost zrealizowanych inwestycji na poziomie 6 proc. w ujęciu rocznym. Jak podali analitycy Santandera, szczególną rolę w tym procesie odegrało finansowanie sektora budowlanego z dynamiką 75 proc. rok do roku, sektora maszyn do produkcji tworzyw sztucznych (wzrost prawie 28 proc. r/r), maszyn i urządzeń do obróbki metali (ponad 9 proc. wzrostu rdr) oraz wózków widłowych (wzrost prawie 90 proc. r/r).

"Bezsprzecznie bezpośredni pozytywny wpływ na naszą gospodarkę, a co za tym idzie rynek leasingu i odbudowę aktywności, ma relatywnie korzystna koniunktura w przemyśle wspierana przez rosnący eksport, a co za tym idzie, również, jak wskazuje GDDKiA, wzrost w lutym o 4 proc. r/r ruchu samochodów ciężarowych" - wskazał Włodarczyk. Jego zdaniem wynika to przede wszystkim ze struktury polskiego eksportu.

