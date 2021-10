Santander: Na początku 2022 r. inflacja może przekroczyć 7 proc.

W październiku inflacja z łatwością przebije 6 proc. i zakończy rok powyżej 6,5 proc., natomiast na początku 2022 r. może przekroczyć 7 proc. - ocenili w piątek analitycy Santandera. Ich zdaniem dalszy wzrost inflacji skłoni RPP do kolejnych podwyżek stóp, zapewne już w listopadzie.

W piątek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r. wzrosły rdr o 5,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyły się o 0,7 proc. Wcześniej w tzw. szybkim szacunku GUS podał, że we wrześniu ceny rdr wzrosły o 5,8 proc., a mdm wzrosły o 0,6 proc. W sierpniu inflacja wyniosła 5,5 proc. rdr.

W komentarzu do danych analitycy Santandera wskazali, że wyższa inflacja to głównie pochodna szybszego wzrostu cen dóbr, które przyśpieszyły do 5,6 proc. rdr z 5,1 proc. rdr w sierpniu.

Ceny usług rosły w tempie 6,6 proc. rdr (w sierpniu również 6,6 proc. rdr). Ekonomiści zwrócili uwagę, że ceny usług wzrosły o 0,8 proc. mdm, wyraźnie mocniej niż w poprzednich latach.

Jak zaznaczono w komentarzu, szybszy wzrost był widoczny w wielu kategoriach, przy czym największy wkład we wzrost wskaźnika CPI miały: żywność (wzrost o 4,4 proc. rdr wobec 3,9 proc. rdr w sierpniu), transport (usługi transportowe 5,0 proc. we wrześniu wobec 2,4 proc. rdr w sierpniu, ale to "głównie efekt złamania wzorca sezonowego"), użytkowanie mieszkania (7,2 proc. rdr wobec 6,9 proc. rdr w sierpniu, głównie przez wzrost cen opału, gazu, energii cieplnej) oraz komunikacja (usługi telekomunikacyjne 5,9 proc. rdr wobec 4,8 proc. rdr w sierpniu). "Szybciej rosły ceny m.in. pieczywa, przetworów mlecznych, jaj, tłuszczy roślinnych, owoców, warzyw" - zauważyli analitycy.

Według szacunków Santandera inflacja bazowa wzrosła do 4,2 proc. rdr z 3,9 proc. rdr w sierpniu. NBP opublikuje dane 18 października.

"Spodziewamy się, że inflacja z łatwością przebije 6 proc. w październiku i zakończy rok powyżej 6,5 proc. Przebicie 7,0 proc. na początku 2022 r. jest coraz bardziej prawdopodobne. Naszym zdaniem dalszy wzrost inflacji skłoni RPP do dalszych podwyżek stóp, najpewniej już na najbliższym posiedzeniu w listopadzie" - przewidują analitycy.

