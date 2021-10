Santander: opóźnienia w dostawach półprzewodników nawet do II kw. 2022

Opóźnienia w dostawach półprzewodników dla branży motoryzacyjnej mogą potrwać nawet do II kwartału 2022 r. - wskazano w opublikowanym w czwartek barometrze Santander Bank Polska. Dodano, że kłopoty na rynku pierwotnym sprzyjają popytowi na rynku wtórnym (m.in. warsztaty samochodowe).

Jak pokazują wyniki najnowszego barometru pt.: "Przemysł, handel i usługi w motoryzacji" funkcjonowanie sektora motoryzacyjnego w znacznej mierze determinuje kondycja największych firm, czyli producentów samochodów. Zmagają się oni jednak z coraz poważniejszymi niedoborami półprzewodników niezbędnych w produkcji współczesnych aut. Braki te wymuszają ograniczenie, a nawet wstrzymanie pracy fabryk.

"Firmy, które dostarczają części i podzespoły do zakładów montujących samochody, zaczynają więc mieć problemy z płynnością. Tymczasem opóźnienia w dostawach półprzewodników mogą potrwać nawet do II kwartału 2022 r., a producentom samochodów, którzy obecnie wstępnie montują pojazdy +na zapas+, bez brakujących chipów mogą skończyć się finansowe możliwości takiego magazynowania" - zauważył analityk sektora motoryzacyjnego w Santander Bank Polska Radosław Pelc. Podkreślił, że niedostępność półprzewodników to poważne ryzyko zwłaszcza dla poddostawców o mniejszych zasobach kapitałowych.

Jak pokazuje najnowszy barometr, 48 proc. firm produkujących części na potrzeby fabryk samochodowych odczuło w III kwartale spadek produkcji wobec II kwartału br. (o ponad 5 proc.). Jednocześnie - jak zauważono - 57 proc. producentów spodziewa się rezultatów lepszych niż przed rokiem, a spadki prognozuje niespełna 40 proc. Zaznaczono, że przedłużające się problemy z dostępnością półprzewodników mogą jednak negatywnie zweryfikować optymistyczne prognozy.

Napisano, że kłopoty na samochodowym rynku pierwotnym sprzyjają popytowi na rynku wtórnym. Spośród dostawców części do tego segmentu niemal trzy czwarte odnotowało w ostatnim kwartale wzrost produkcji w porównaniu z poprzednim; przeważająca większość (71 proc.) odnotowała też wzrost eksportu. Korzystają na tym także dystrybutorzy części oraz warsztaty motoryzacyjne.

"Wśród dystrybutorów 86 proc. odnotowało wzrost przychodów w porównaniu do II kwartału 2021, z czego połowa o ponad 10 proc. Jednocześnie grupa ta odczuwa jednak problemy z zaopatrzeniem - o dostępność części zamiennych obawia się już 86 proc. ankietowanych dystrybutorów" - podano w barometrze.

Wskazano, że w najlepszej sytuacji są aktualnie warsztaty. Popyt na ich usługi wzrasta; większą liczbę klientów w porównaniu do II kwartału zaobserwowało niemal 35 proc. badanych, a tylko ok. 18 proc. ma problemy z zaopatrzeniem.

Analitycy Santandera zauważyli, że większym wyzwaniem mogą okazać się koszty działalności: ich wzrost sygnalizuje 94 proc. warsztatów, z czego większość (70 proc. ogółu) zaobserwowała zwyżkę o ponad 10 proc.

"Problemy z dostępnością dotykają także inne materiały niż półprzewodniki, jak stal czy choćby żywice. Jeśli problemy z dostępnością surowców się rozszerzą i pogłębią, to ucierpieć mogą dotychczas dobrze radzący sobie dostawcy, a także producenci aut, nawet po przywróceniu płynności dostaw chipów. Ciągłość łańcuchów dostaw to w tej chwili kluczowe zagadnienie dla całej branży motoryzacyjnej" - podsumował Pelc.

