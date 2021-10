Santander: produkcja przemysłowa lepsza od oczekiwań

Wrześniowy wzrost produkcji przemysłowej zaskoczył swoją skalą, zwyżkując o 8,8 proc. rok do roku - skomentowali wynik po publikacji danych przez GUS analitycy Santander Bank Polska. Liczyli oni na 7,6 proc. zwyżki.

"Produkcja przemysłowa zaskoczyła we wrześniu w górę rosnąc o 8,8 proc. r/r przy oczekiwaniach rynkowych 8,2 proc. i naszej prognozie 7,6 proc." - poinformowali analitycy banku w swoim komentarzu.

W środę Główny Urząd Statystyczny podał, że produkcja przemysłowa we wrześniu 2021 r. wzrosła o 8,8 proc. r/r, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 11,0 proc.

Analitycy z Santander Bank Polska zwrócili uwagę, że odsezonowana stopa wzrostu miesiąc do miesiąca wyniosła 0,9 proc., co jest najlepszym wynikiem od marca.

"Silny odczyt wystąpił po kilku miesiącach delikatnych rozczarowań, które wiązaliśmy z niedoborami materiałów. W podziale na ugrupowania przemysłowe i porównując do odpowiedniego miesiąca 2019 r. widzimy, że przyspieszyła produkcja konsumpcyjnych dóbr nietrwałych i energii do 9-10 proc., konsumpcyjne dobra trwałe i dobra pośrednie utrzymały bardzo silny wzrost wyraźnie ponad 20 proc. Za to w dobrach inwestycyjnych wzrost liczony względem 2019 r. zanikł niemal zupełnie" - wskazał bank.

Analitycy zwrócili uwagę, że przemysł samochodowy odnotował odbicie produkcji o prawie 40 proc. m/m, co jest naturalne dla tego miesiąca i porównywalne z wynikiem z poprzednich lat.

Zdaniem Santander Bank Polska, ostatnie dane wskazują, że polski przemysł całkiem dobrze radzi sobie w warunkach zaburzonych łańcuchów dostaw, lepiej niż wcześniej zakładali analitycy.

Przewidują oni, że produkcja przemysłowa będzie rosnąć o średnio ok. 8 proc. r/r w czwartym kwartale tego roku, a w 2022 - o ok. 10 proc.

Ich zdaniem inflacja PPI wzrosła do 10,2 proc. r/r we wrześniu z 9,6 proc. r/r w sierpniu (po rewizji). W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,7 proc. m/m, w tym w przetwórstwie przemysłowym o 0,7 proc. m/m.

"Wzrosty cen były widoczne w wielu kategoriach, przy czym najmocniejsze w przetwórstwie koksu i ropy naftowej (+4,3 proc. m/m), co było pochodną drożejącego węgla i ropy naftowej na globalnych rynkach. Szacowany przez nas bazowy wskaźnik PPI wzrósł do 7,6 proc. r/r z 7,3 proc. r/r, a w ujęciu miesięcznym o 0,5 proc. m/m" - poinformowali w komentarzu.

Analitycy spodziewają się dalszych wzrostów inflacji PPI w najbliższych miesiącach.

