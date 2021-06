Santander: rekordowy PMI potwierdza przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce

Indeks PMI ustanowił nowy rekord, potwierdzając przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce - wskazał we wtorkowym komentarzu Piotr Bielski z Santandera. Zwrócił uwagę, że zamówienia krajowe rosły szybciej, niż te na eksport.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w maju wzrósł do 57,2 pkt. z 53,7 pkt. w kwietniu - podała we wtorek firma Markit, która go opracowuje.

Analityk banku zwrócił uwagę na znaczne przyspieszenie tempa produkcji oraz napływu nowych zamówień, które wpłynęły na odczyt indeksu. "Zamówienia krajowe rosły szybciej niż te na eksport, przy czym te drugie wciąż pozostały na solidnym poziomie" - zauważył Bielski. Dodał, że oczekiwania co do przyszłej produkcji były najwyższe od początku 2021 r.

"Indeks PMI ustanowił nowy rekord 57,2 pkt, potwierdzając przyspieszenie wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym utrzymaniu problemów z łańcuchami dostaw i narastającą presją cenową" - podkreślił.

Wyjaśnił, że równocześnie, wciąż utrzymywały się problemy z niewystarczającymi mocami przerobowymi w przetwórstwie, co przyczyniło się do spadku zapasów oraz wzrostu zaległości w produkcji. "Zatrudnienie wzrastało w najszybszym tempie od kwietnia 2017 r., presja na łańcuchy dostaw wciąż była znacząca, a presja inflacyjna jeszcze wzrosła" - zauważył.

W ocenie banku odczyt zwiastuje dalszą poprawę w rozwoju polskiego przemysłu, ciąg dalszy inwestycji firm oraz utrzymywanie się presji na wzrost cen. "To kolejny argument za wzrostem oczekiwań na zacieśnianie polityki pieniężnej w Polsce" - zaznaczył analityk.

