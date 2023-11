Santander: RPP będzie teraz skupiona na stabilizowaniu inflacji niż wzrostu gospodarczego

Stopa referencyjna NBP może pozostać na poziomie 5,75 proc. prawdopodobnie przez większą część 2024 r. - przewiduje analityk banku Santander Piotr Bielski. Jego zdaniem, RPP będzie teraz znacznie bardziej skupiona na stabilizowaniu inflacji niż wzrostu gospodarczego.

Na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Główna stopa NBP, stopa referencyjna, będzie wynosić nadal 5,75 proc.

"Po dzisiejszej decyzji rynek finansowy będzie musiał skorygować swoje optymistyczne oczekiwania, co do obniżek stóp procentowych w dalszej perspektywie. Sądzimy, że stopa referencyjna NBP może pozostać na poziomie 5,75 proc. w kolejnych kwartałach, prawdopodobnie przez większą część 2024 r." - ocenił w środę analityk Santandera Piotr Bielski.

Według niego nowa projekcja uwzględnia obniżki stóp w sumie o -100 pb dokonane we wrześniu-październiku. "Najwyraźniej dotychczasowe poluzowanie polityki pieniężnej było wystarczająco silne, aby zrównoważyć skutki słabszych perspektyw wzrostu gospodarczego za granicą, przynajmniej według modeli NBP" - stwierdził Bielski.

Zwrócił uwagę, że nowa projekcja NBP przewiduje wolniejszy wzrost PKB w 2023 r. niż w projekcji lipcowej (środkowy punkt 50-proc. przedziału ufności niższy o 0,3 pp), ale szybszy wzrost w latach 2024-2025 (odpowiednio +0,5, +0,3). Ekspert wskazał, że prognoza CPI została obniżona w 2023 r. (-0,5) i 2024 r. (-0,55), ale wzrosła w 2025 r. (+0,15, do 3,75 proc.), co, jego zdaniem oznacza, że pod koniec horyzontu prognozy inflacja nadal nie wraca do oficjalnego celu.

Analityk zaznaczył, że w komunikacie RPP przyznano również, że prognozowanie inflacji jest utrudnione, ograniczone przez niepewność co do przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej. Dodał, że rada odnotowała też, że najnowsze dane ekonomiczne sygnalizują "pewną poprawę wciąż niskiej" aktywności gospodarczej.

"Brak obniżki stóp procentowych w listopadzie pomimo kolejnego wyraźnego spadku obserwowanej stopy inflacji (w październiku do 6,5 proc.) to pierwszy wyraźny sygnał, że funkcja reakcji banku centralnego zmienia się po wyborach - wygląda na to, że RPP będzie teraz znacznie bardziej skupiona na stabilizowaniu inflacji niż wzrostu gospodarczego" - ocenił Bielski. W jego opinii "to nawet dobrze", ponieważ wcześniejsze obniżki stóp dokonane we wrześniu i październiku "były przedwczesne i generowały ryzyko utrwalenia zbyt wysokiej inflacji".

Zdaniem Bielskiego argumentów przeciwko dalszemu łagodzeniu polityki pieniężnej nie brakuje. "Po pierwsze, w ostatnich danych widać sygnały poprawy aktywności gospodarczej, zapowiedź ożywienia popytu. Po drugie, zmiana rządu oznacza większą niepewność odnośnie do polityki gospodarczej i fiskalnej (i ryzyko raczej po stronie nieco większego niż mniejszego deficytu budżetowego)" - ocenił.

Według analityka ewentualne przedłużenie tarcz antyinflacyjnych z jednej strony mogłoby obniżyć prognozy inflacji (przynajmniej na początku 2024 r.), ale z drugiej strony oznacza dodatkowe koszty fiskalne, których nie przewidziano w projekcie budżetu, a które powinny wspierać perspektywy konsumpcji. "Gdyby nowy rząd chciał realizować swoje przedwyborcze obietnice (np. podwyżki w budżetówce, większa kwota wolna), oznaczałoby to dodatkowe ryzyka inflacyjne i fiskalne" - podsumował Bielski.