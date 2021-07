Santander: Spadek inflacji to głównie zasługa zmian cen w transporcie i telekomunikacji

Czerwcowy spadek inflacji to głównie zasługa zmian cen w kategorii transport i obniżki cen usług telekomunikacyjnych - ocenili w czwartek ekonomiści Santander Bank Polska. Według nich wskaźnik osiągnął szczyt w maju, w kolejnych miesiącach będzie oscylował w okolicy 4,5 proc. rdr.

Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. wzrosły o 4,4 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 0,1 proc. W maju wskaźnik wyniósł 4,7 proc.

W komentarzu do danych GUS ekonomiści Santandera wskazali, że w czerwcu zwolnił wzrost zarówno cen towarów, jak i usług (odpowiednio do 3,8 proc. z 4,1 proc. rdr oraz do 6,1 proc. z 6,8 proc. rdr). Ich zdaniem obniżenie wzrostu cen wobec maja to głównie zasługa zmian cen w kategorii transport (słabnie efekt niskiej bazy w cenach paliw, a ceny usług transportowych stabilizują się) oraz obniżki cen usług telekomunikacyjnych (-0,7 proc. mdm, co jest kontynuacją majowego spadku po mocnym wzroście w marcu).

Analitycy zaznaczyli, że otwarcie gospodarki miało niejednoznaczny wpływ na ceny. "W niektórych kategoriach zauważyć można korekty cen po wcześniejszych mocnych wzrostach, np. dość wyraźnie obniżyły się ceny obuwia (-2,0 proc. mdm), nieco potaniały meble i urządzenia gospodarstwa domowego (odpowiednio -0,6 proc. mdm i -0,9 proc. mdm). Mocno rosły natomiast ceny mięsa (+1,4 proc. mdm, to akurat głównie ze względu na problemy z podażą mięsa drobiowego) oraz w kategorii restauracje i hotele (+1,1 proc. mdm)" - napisali.

Zauważyli przy tym, że ceny żywności ogółem nie wzrosły mocno, gdyż droższe mięso zostało zrównoważone przez wyraźny spadek cen owoców (-3,7 proc. mdm).

Santander szacuje, że inflacja bazowa obniżyła się do 3,5-3,6 proc. rdr i prawdopodobnie była najniższa od roku. Szczegółowe dane zostaną opublikowane przez NBP 16 lipca.

"Naszym zdaniem inflacja CPI wyznaczyła tegoroczny szczyt w maju, a w kolejnych miesiącach będzie oscylowała w okolicy 4,5 proc. rdr, co z czasem powinno stawać się dla Rady Polityki Pieniężnej coraz mniej komfortowe" - stwierdzili ekonomiści.

