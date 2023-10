Santander: spodziewamy się obniżki w listopadzie, po której nastąpi pauza

Spodziewamy się kolejnej obniżki o 25 punktów bazowych w listopadzie, a następnie pauzy, która może przeciągnąć się na sporą część 2024 roku – stwierdził ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek w komentarzu do decyzji RPP.

Rada Polityki Pieniężnej w środę zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych NBP o 25 pkt. bazowych. Główna stopa procentowa, referencyjna będzie od czwartku wynosić 5,75 proc. Jak zwrócił uwagę ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek w swoim komentarzu, RPP w komunikacie po posiedzeniu podkreśliła, że presja popytowa i kosztowa pozostają niskie. Wspomniała również, że większość zewnętrznych szoków podażowych już minęła, a aktywność gospodarcza jest obecnie niska, co powinno wspierać dalszy spadek inflacji CPI w kolejnych kwartałach.

"Określenie dokonanej obniżki ponownie jako dostosowania stóp podpowiada, że RPP nie myśli w kategoriach cyklu luzowania polityki pieniężnej, ale reagowania na bieżąco na sygnały z gospodarki. Tak też głosi komunikat: kolejne decyzje będą zależały od informacji wpływających na perspektywy inflacji i aktywności gospodarczej" - stwierdził ekonomista SBP.

Ocienił on, że RPP wydaje się być gotowa do dalszego luzowania, jeśli inflacja będzie dalej spadać. Dodał, że przy prognozie Santandera, iż inflacja zejdzie w październiku poniżej 7 proc., sugeruje to kolejną obniżkę stóp na następnym posiedzeniu.

"Z drugiej strony, zmiana sformułowania opisującego obecną obniżkę jako +spójną z+ osiągnięciem celu inflacyjnego, podczas gdy wrześniowa obniżka była +sprzyjająca+ osiągnięciu celu, może sygnalizować ograniczoną przestrzeń do dalszego luzowania (chyba że dane ekonomiczne zaskoczą w dół)" - wskazał Grzegorz Ogonek. - "Spodziewamy się kolejnej obniżki o 25 pb w listopadzie, a następnie pauzy, która może przeciągnąć się na sporą część 2024 roku" - dodał.