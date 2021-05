Santander: Środowisko biznesowe pozostaje sprzyjające

Z kwietniowych danych przemysłowych wyczytujemy, że środowisko biznesowe pozostaje sprzyjające. Problemy podażowe w pewnym stopniu odbiły się negatywnie na wynikach, ale nie były na tyle silne, żeby zaburzyć trend w produkcji – napisano w komentarzu Santander Bank Polska do poniedziałkowych danych GUS

W poniedziałek GUS opublikował dane o produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu. Produkcja przemysłowa w kwietniu 2021 r. wzrosła o 44,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 9,2 proc

"Z kwietniowych danych przemysłowych wyczytujemy, że środowisko biznesowe pozostaje sprzyjające. Problemy podażowe w pewnym stopniu odbiły się negatywnie na wynikach, ale nie były na tyle silne, żeby zaburzyć trend w produkcji. W kolejnych miesiącach dynamika produkcji nadal będzie pod wpływem efektu bardzo niskiej bazy (majowy odczyt może wynieść ok. 25 proc. r/r, czerwcowy może wciąż przekraczać 10 proc.), ale w II poł. br. tempo może opaść średnio do ok. 5 proc. lub nawet niżej" - napisano w komentarzu Santander Bank Polska do poniedziałkowych danych GUS

Ekonomiści Santandera zwrócili uwagę, że najlepsze wyniki mają te branże, na które skierował się popyt konsumentów w czasie pandemii.

"W tych częściach sektora przemysłowego, które skorzystały ze strukturalnych zmian w popycie wywołanych pandemią (elektronika, urządzenia elektryczne) stopa wzrostu wobec kwietnia 2019 r. wyniosła blisko 50 proc., za to w przemyśle motoryzacyjnym była bliska zeru (w trakcie kwietnia br. wiadomo nam o przynajmniej jednej fabryce aut, która miała przestój przez brak dostaw niezbędnych komponentów)" - napisano w komunikacie SBP.

Ekonomiści tego banku wskazują, że utrzymuje się niska sprzedaż dóbr inwestycyjnych.

"Produkcja konsumpcyjnych dóbr trwałych była wyższa o 28,1 proc. niż w kwietniu 2019 r., produkcja dóbr pośrednich o 17,1 proc., dobra inwestycyjne o 2,7 proc. Podobnie jak w poprzednich cyklach koniunkturalnych, wraz z postępującym odbiciem w Europie polski przemysł dostarczający dóbr pośrednich odnotowuje zwiększony popyt. Popyt na dobra inwestycyjne jest jeszcze relatywnie słaby, ale ten składnik może dostarczać większego wkładu do wzrostu produkcji ogółem dopiero na późniejszym etapie ożywienia" - napisano w komentarzu Santandera.

W poniedziałek GUS opublikował także dane o sprzedaży detalicznej w kwietniu. Licząc w cenach stałych w kwietniu 2021 r. wzrosła ona o 21,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 7,7 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 25,7 proc. rdr.

"O ile roczna stopa wzrostu wygląda imponująco, to jednak jest to pokłosie niskiej bazy z kwietnia 2020 r., kiedy kraj był w stanie głębokiej hibernacji. Dlatego porównujemy dane z analogicznymi miesiącami 2019 r., co pozwala częściowo uniknąć efektów bazy. W porównaniu do kwietnia 2019 r., w kwietniu 2021 r. sprzedaż detaliczna spadła o 6,2 proc. po wzroście o 5,1 proc. w marcu. Ujemnie na kwietniową sprzedaż działały dwa czynniki: zamknięcie centrów handlowych w połowie marca oraz termin świąt Wielkanocy (2021: 4 kwietnia, 2019: 21 kwietnia), co sprzyjało przenoszeniu zakupów spożywczych na marzec" - napisano w komentarzu Santader Bank Polska.

Ekonomiści Santandera zwrócili uwagę, że zamknięcie centrów handlowych w kwietniu pogorszyło sprzedaż z kategorii powiązanych z centrami handlowymi, w tym m.in. odzieży i obuwia (-36 proc. wobec kwietnia 2019 z -3 proc. w marcu) oraz mebli/sprzętów RTV i AGD (-9 proc. wobec kwietnia 2019 z +15 proc. w marcu). Poprawiły się za oto wyniki sprzedaży internetowej, "która podskoczyła do 10,8 proc. całości w kwietniu z 9,5 proc. w marcu".

"Spodziewamy się poprawy sprzedaży detalicznej w maju (w porównaniu do 2019 r., podczas gdy roczna stopa wzrostu może pójść w dół), gdyż w tym miesiącu doszło do poluzowania restrykcji epidemicznych. Uważamy, że sprzedaż będzie miała się dobrze w najbliższych miesiącach, głównie ze względu na dobrą sytuację rynku pracy" - napisano w komentarzu Santander Bank Polska.

