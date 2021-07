Santander testuje już ugody z frankowiczami i stawia na nowe kredyty

Santander Bank Polska w drugim kwartale 2021 roku odnotował wzrost sprzedaży kluczowych produktów, w szczególności kredytów detalicznych. Zamierza powiększyć portfel kredytów hipotecznych i udział w tym rynku. Ich sprzedaż wyniosła 2,16 mld zł, czyli była o 76 proc. wyższa niż rok wcześniej. W porównaniu z pierwszym kwartałem br. wzrosła o 56 proc. Bank prowadzi testy zawierania ugód z frankowiczami.

Bank daje kredyty

Santander koncentruje się obecnie na testach zawierania ugód z kredytobiorcami dotyczącymi kredytów we frankach szwajcarskich.- Najważniejsze jest to, aby był szeroki konsensus rynkowy. Ważne jest, by podpisując ugodę, mieć pewność co do skutków prawnych takiego porozumienia. Jesteśmy na etapie testowym, a nie podpisywania ugód. Nie możemy więc powiedzieć, że jest to już etap podpisywania ugód z klientami - informuje prezes Santandera.Czytaj: Bank Millennium zanotował ponad 500 mln zł straty przez frankowiczów "W II kwartale przyspieszyła sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, co jest efektem poprawy sytuacji gospodarczej w kraju w 2021 roku i bardziej optymistycznych prognoz jej dalszego rozwoju. Jednocześnie zmniejszyły się w skali kwartału koszty odsetkowe z tytułu depozytów, co wiąże się m.in. z dalszym spadkiem wolumenu środków terminowych. Ponadto negatywny wpływ na marżę odsetkową netto miał rosnący portfel dłużnych papierów wartościowych" - czytamy w raporcie finansowym banku.Dzięki przyspieszeniu dynamiki sprzedaży w drugim kwartale, nowo uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły po pierwszym półroczu wartość 3,5 mld zł, czyli o 33,4 proc. więcej rdr. W samym drugim kwartale sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2,16 mld zł, czyli była o 76 proc. wyższa niż rok wcześniej. Portfel brutto kredytów hipotecznych wzrósł o 1,8 proc., do 51,4 mld zł- Widzimy, że jest szansa, żeby więcej sprzedawać i chcemy wzmocnić tę sprzedaż. Rzeczywiście jest duży popyt na rynku na kredyty hipoteczne i widzimy tu szansę dla nas, by zwiększać swoje udziały w rynku – mówi prezes Michał Gajewski.Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.411,1 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.406,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.392 - 1.417 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 3 proc. rok do roku i wzrósł 3 proc. w ujęciu kwartalnym.W pierwszej połowie 2021 roku marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu narastającym – przekształcona z danych krótkoterminowych w dane całoroczne) wyniosła 2,59 proc. i była niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku o 50 pb.Wynik z opłat i prowizji w drugim kwartale wyniósł 600,1 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 597,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 580,9 mln zł do 614 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 22 proc. rdr i spadł 2 proc. kdk.Koszty banku w drugim kwartale wyniosły 874,7 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (873,3 mln zł). Koszty wzrosły 8 proc. rdr i spadły 14 proc. kdk.Pod koniec drugiego kwartału aktywa ogółem grupy wyniosły 231,4 mld zł, co oznacza wzrost w skali roku o 4,4 proc., a w skali półrocza o 0,9 proc. Łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 21,16 proc.Czytaj: Największy polski bank spróbował sprzedaży aut. Decyzja, co dalej, już podjęta