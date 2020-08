Santander udostępnił swoim klientom Umownika

Santander Bank Polska uruchomił specjalny pakiet usług elektronicznych dla jednoosobowych działalności gospodarczych. W bankowości internetowej Mini Firma oprócz eKsięgowości, eFaktoringu czy zdalnych usług windykacyjnych, klienci banku będą mogli zawierać umowy online poprzez aplikację Umownik.

Oferta najszersza na rynku

- Chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji, kiedy ktoś się tłumaczy, że to nie on zawarł umowę, tylko na przykład dziecko kliknęło, kiedy siedziało mu na kolanach, albo kot przeszedł się po klawiaturze - tłumaczy Bartłomiej Majchrzak.W ten sposób można elektronicznie, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa i poufności wprowadzonych danych, szybko i poprawnie przygotować i zawrzeć umowę. Jednocześnie wszystkie tak stworzone dokumenty są dostępne w jednym miejscu i w każdej chwili można do nich sięgnąć przez bankowość internetową.Co ważne, nasz kontrahent nie musi wcale posiadać konta w Umowniku, byśmy mogli zawierać z nim umowę. Wystarczy, że wybierzemy formę uwierzytelnienia za pośrednictwem e-maila z unikalnym linkiem oraz wpisania w odpowiednim formularzu danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy. Cały proces jest dodatkowo zabezpieczany rejestrowaniem adresów IP, z których łączy się dany użytkownik.- Dla wygody użytkowników postanowiliśmy wdrożyć rozwiązania wzorowane na tych, które znamy już z rynku e-commerce - komentuje Bartłomiej Majchrzak.Dostawcą Umownik - forma LawBiz Technology - współpracuje także z sądem arbitrażowym Ultima Ratio. Dzięki temu użytkownicy Umownika mogą jednym kliknięciem dodać do umowy zapis o rozstrzyganiu ewentualnych sporów w tym sądzie. Po zawarciu umowy z zapisem arbitrażowym, druga strona nie może się już później z arbitrażu ani wycofać, ani zmienić zdania, chyba, że za zgodą drugiej strony. Zapis arbitrażowy jest tutaj traktowany tak samo, jak inne istotne zapisy kontraktu - na przykład ilości zamówionego towaru albo cena.W konsekwencji, użytkownicy Umownika - zamiast do przeciążonych i powolnych sądów powszechnych -mogą swoje roszczenia kierować do nowoczesnego arbitrażu online, gdzie postępowania trwają nie dłużej niż 3 tygodnie.Aplikacja jest stale rozwijana, dzięki czemu użytkownicy zyskują coraz więcej funkcjonalności, zaś wzory dostępnych umów odpowiadają najnowszym regulacjom prawnym.- Mogę z dużą satysfakcją stwierdzić, że tak szerokiej oferty nie ma żadne obecne na polskim rynku rozwiązanie do podpisywania umów online. Ponad 30 wzorów umów do wygenerowania, rożne formy weryfikacji tożsamości, zapisywana historia interakcji pomiędzy kontrahentami, podpisywanie umowy bez zakładania konta… A to ciągle nie jest wszystko, co chcielibyśmy zaoferować naszym klientom - podsumowuje Bartłomiej Majchrzak.