Santander wypłaci akcjonariuszom połowę swojego zysku

Hiszpański Santander Bank planuje zwrócić akcjonariuszom połowę swoich wypracowanych zysków w ciągu najbliższych trzech lat w formie wypłat gotówkowych i wykupu akcji - podała grupa bankowa w komunikacie giełdowym

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Hiszpańska grupa bankowa Santander, według wstępnych danych, w 2022 roku wypracowała zysk netto na poziomie około 9,6 miliarda euro, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 18 procent. Szczególnie dobre wyniki osiągnęły podmioty działające w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Perspektywy dotyczące europejskiego i południowoamerykańskiego rynku finansowego są na tyle obiecujące, że zarząd banku postanowił zmodyfikować swoją strategię na najbliższe trzy lata, wyznaczając sobie wyższe cele.

Założenie opiera się na tym, że w najbliższych latach zwiększy się baza klientów z obecnych 40 milionów do 200 milionów. Poza tym bank nadal będzie funkcjonował w warunkach wysokich stóp procentowych, co niemal automatycznie poprawia efektywność biznesową.

W 2022 roku zwrot z kapitału wynosił około 13 procent, a do 2025 roku ma wzrosnąć do 15-17 procent. To pozwala optymistycznie patrzeć na możliwość osiągania w kolejnych latach wzrostu zysku netto.

Przyjęta przez bank nowa polityka dywidendowa zakłada podniesienie poziomu zysku przeznaczanego na wypłaty dla akcjonariuszy z obecnych 40 do 50 procent. Dodatkowo, po uzyskaniu zgody hiszpańskich organów regulacyjnych, Santander zamierza przeprowadzić skup akcji, na co chce przeznaczyć 921 milionów euro.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl