SAR: nasze działania w interesie rozwoju rynku komunikacji marketingowej

Nasze działania były uzasadnione i w interesie rozwoju rynku komunikacji marketingowej - stwierdziło w środę Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR w odpowiedzi na wszczęcie wobec niego postępowania antymonopolowego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak dodał pełnomocnik zarządu SAR Paweł Tyszkiewicz, stowarzyszenie ma nadzieję "na znalezienie dobrego rozwiązania, które umożliwi dalsze promowanie dobrych praktyk zgodnie z prawem".

W środę UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR, które zrzesza ponad 130 agencji brandingowych zajmujących się m.in. tworzeniem marek produktów i budowaniem wizerunku firm. Z informacji posiadanych przez UOKiK, zdobytych m.in. podczas przeszukań w siedzibach przedsiębiorców, wynika - jak podał Urząd - że stowarzyszenie namawiało agencje, żeby nie ubiegały się o zamówienia, w których nie była oferowana opłata za złożenie oferty.

Według wiceprezesa UOKiK Michała Holeksy urząd nie kwestionuje faktu, że "agencje brandingowe żądają opłaty za udział w przetargu". Może to być uzasadnione ze względu na nakład pracy konieczny do przygotowania oferty - stwierdził. Powinna to jednak być, jak zaznaczył, indywidualna decyzja każdej firmy, a nie wynikać z porozumienia.

Drugi zarzut dotyczy organizowania niedozwolonej wymiany informacji, nie tylko pomiędzy agencjami brandingowymi, ale wszystkimi zrzeszonymi w SAR. Napisano, że "stowarzyszenie udostępniło specjalną platformę elektroniczną, na której agencje marketingowe zamieszczały informacje, w jakich przetargach zamierzają wziąć udział. W przypadku zgłoszenia na platformie przetargowej tego samego przetargu przez kilka agencji, SAR łączył je do wspólnego tzw. "pokoju przetargowego" - stwierdził UOKiK. Wiedza o zachowaniu konkurentów mogła ograniczać konkurencję pomiędzy agencjami zrzeszonymi w SAR - ocenił urząd.

"Zgadzamy się (...) z opinią wiceprezesa UOKiK, że pobieranie (...) opłat jest wskazane przez agencje ze względu na ogromny nakład pracy na etapie przetargowym. Uważamy również, że decyzja o tym czy dany podmiot przystąpi czy nie przystąpi do przetargu powinna być podejmowana samodzielnie przez każdą z firm" - napisał pełnomocnik SAR w środowym komunikacie. Podkreślił, że zadaniem stowarzyszenia jako organizacji branżowej jest "kreowanie i promocja najlepszych możliwych standardów rynkowych" dla jego członków oraz edukacja rynku na temat "kategorii brand design w procesie przetargowym".

Dodał, że organizowanie przez SAR "pola do wymiany informacji dotyczących uczestnictwa firm zrzeszonych w przetargach komercyjnych" w tej formie, w jakiej było ono udostępniane członkom stowarzyszenia, pozwalało im ocenić "bezpieczeństwo i efektywność biznesową zaangażowania środków w postępowaniu przetargowym".

Podkreślił, że członkowie organizacji to komercyjne firmy, a wymiana informacji pozwalała im "podjąć najbardziej racjonalne z ich punktu widzenia decyzje biznesowe przy zachowaniu realnych warunków konkurencyjnej gry rynkowej".

SAR podkreśliło, że "w kwestii obu obszarów objętych postępowaniem" pozostaje w kontakcie z UOKiK. "Będziemy się starać wykazać, iż nasze działania były uzasadnione i w interesie rozwoju rynku komunikacji marketingowej".