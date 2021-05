Sarnowski: liczba PIT-ów złożonych elektronicznie wzrosła w pięć lat do 20 mln z 5 mln

W ciągu ostatnich pięciu lat liczba elektronicznie złożonych PIT-ów wzrosła z 5 mln do 20 mln. W tym roku tylko 1 mln 200 tys. deklaracji zostało złożonych na papierze - poinformował w czwartek wiceminister finansów Jan Sarnowski.

"Jeszcze pięć lat temu złożonych elektronicznie PIT-ów było około pięciu milionów. Teraz świętujemy 20 mln elektronicznych zgłoszeń, w tym 10 mln to są PIT-y złożone poprzez tak zwaną usługę twój e-PIT" - powiedział Sarnowski podczas czwartkowego wywiadu w ramach Kongresu 590.

"W tym roku PIT-ów złożonych papierowo było tylko 1 mln 200 tys. co oznacza, że jeden na 20 podatników rozliczył się papierowo, a 95 proc. wysłało nam, to są dane na dzień 4 maja, swoje zeznanie podatkowe online" - dodał wiceminister.

Wiceminister stwierdził, że postęp w dziedzinie cyfryzacji widoczny jest nie tylko, gdy oceniamy go przez pryzmat złożonych elektronicznie PIT-ów.

"W ostatnich latach zaobserwowaliśmy zdecydowane zmniejszenie luki VAT-owskiej w Polsce. (...) Jeszcze pięć lat temu luka VAT-owska wynosiła mniej więcej 25 proc., co oznacza, że do budżetu państwa nie trafiała co czwarta złotówka z tytułu VAT, która powinna się tam znaleźć" - powiedział Sarnowski.

"Według najnowszych danych z marca tego roku, luka VAT-owska zmniejszyła się do niewiele ponad 8 proc." - stwierdził i dodał, że jest to poziom niższy od średniej unijnej, która wynosi 11 proc.

Wiceminister zapowiedział, że dzięki dalszemu rozwojowi nowoczesnych technologii, luka VAT nadal będzie się zmniejszała, tak aby w perspektywie kilku lat spadła do około 5 proc.

