Sarnowski o luce VAT: jest miejsce, by zmniejszyć ją o połowę

W przypadku Polski jest miejsce, by zmniejszyć lukę VAT przynajmniej o połowę - stwierdził w czwartek wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że w najbliższych miesiącach resort zajmie się problem szarej strefy w sferze krótkoterminowego najmu mieszkań.

Sarnowski pytany w czwartek na antenie radia Wnet o możliwe zamiany w podatku VAT wskazał, że jest przestrzeń do walki inflacją w zakresie VAT. "Szczegóły zostaną zaprezentowane w ciągu najbliższych dni. Mamy nadzieję, przez premiera Mateusza Morawieckiego" - powiedział.

Wiceszef MF przypomniał, że w ciągu ostatnich lat mieliśmy do czynienia z rekordowym spadkiem luki VAT z poziomu mniej więcej 25 proc. do poziomu 8 proc. "Nie jest to jeszcze ostateczna granica. Jest wiele dużych państw UE, np. Francja, gdzie luka VAT oceniana jest mniej więcej na 4-5 proc." - stwierdził.

Według niego "również w przypadku Polski jest jeszcze miejsce do tego, by tę skalę nieprawidłowości zmniejszyć przynajmniej o połowę".

Jak przyznał Sarnowski, podstawowe założenia tarczy antyinflacyjnej powinny zostać zaprezentowane jeszcze w tym tygodniu. "Również pośród nich znajdują się rozwiązania podatkowe" - powiedział.

Wiceminister stwierdził, że jesteśmy u progu kolejnej fali uszczelniania. Przypomniał, że w styczniu 2022 r. przedsiębiorcy w formule dobrowolnej, a od marca 2023 r. obligatoryjnie stosować będą e-fakturę. "Informacje o obrocie między przedsiębiorcami MF otrzymywać będzie nie mniej więcej po 1,5-2 miesiącach, tak jak jest to teraz, tylko praktycznie w czasie rzeczywistym" - wskazał. Zaznaczył, że w ten sposób "żywotność karuzeli podatkowych zmniejszy się" z aktualnych 3-4 miesięcy do kilku tygodni. "Będziemy dopiero czwartym krajem UE wdrażającym e-fakturę. Następnym z nich na przełomie 2024-25 r. będzie Francja" - dodał.

Jak powiedział Sarnowski, w najbliższych miesiącach MF zajmie się kwestią m.in. tzw. flippingu - szarej strefy w sferze najmu krótkoterminowego. Wskazał na problem pustostanów - posiadania lokali mieszkalnych, które nie trafiają na rynek nawet pod wynajem.

Zdaniem wiceministra, "bazując na bardzo szybko rosnących cenach mieszkań", na rynku mamy do czynienia z procederem krótkoterminowej spekulacji. "Rynek nieruchomości to jeden z centralnych tematów, którym będzie zajmować się ministerstwo finansów, natomiast wszelkie zmiany w tym zakresie (...) wejdą w życie najwcześniej w styczniu 2023 r." - stwierdził Sarnowski.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl