Sarnowski: programy ściągania pracowników z emigracji przyniosły w innych krajach sukcesy

Dziesiątki tysięcy powrotów z emigracji to według wiceministra finansów Jana Sarnowskiego zanotowane we Włoszech i Portugalii efekty programów zachęcających pracowników do powrotu z emigracji. MF proponuje inicjatywę tego typu - „Program Repatriacji Kapitału”.

Jak stwierdził we wtorek w radiowej Jedynce Sarnowski, Włochy i Portugalia ucierpiały na odpływie pracowników do Francji, UK czy Niemiec. Według niego, efekty programów zachęcających do powrotu do tych krajów były dobre, a liczby powracających szły w "dziesiątki tysięcy".

"Poza Polską mieszka ok. 20 mln Polaków; nawet gdyby co 10. wrócił do Polski, byłoby to ogromne wsparcie dla polskiej gospodarki" - oświadczył wiceminister.

Jak mówił Sarnowski, "oczekujemy w Polsce dość wysokiego tempa wzrostu gospodarczego", co dla osób z doświadczeniem zagranicznym będzie szansą do "rozwijania się, awansów, do pewnego progresu zawodowego, który w innych krajach byłby całkowicie niemożliwy".

Wiceminister oceniał, że do powrotu do Polski może skłaniać sytuacja gospodarcza za granicą po pandemii, ale także komplikacje związane z Brexitem.

"Program Repatriacji Kapitału", będący częścią rozwiązań podatkowych tzw. Polskiego Ładu, będzie - według MF - skierowany do trzech grup: pracowników, którzy od kilku lat mieszkają za granicą, do przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes za granicą lub którzy wcześniej zdecydowali się na "ryzykowne działania podatkowe", oraz do polskich celebrytów, sportowców i artystów.

Jego elementy to m. in. ulga na powrót, ryczałt dla nowych inwestorów, ryczałt przejściowy, ulga na sponsoring i wsparcie sportu oraz kultury.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl