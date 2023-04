Sasin: aby transformacja energetyczna mogła się w Polsce udać, potrzebne odpowiednie wsparcie

Aby transformacja energetyczna mogła się w Polsce udać, potrzebne jest odpowiednie wsparcie finansowe - powiedział w poniedziałek w Katowicach wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w kontekście pytania o dostęp do funduszy unijnych.

Na poniedziałkowym briefingu w Katowicach wicepremier był pytany m.in. "dlaczego rząd nie zrealizował obietnicy wielkich unijnych pieniędzy i wielkich inwestycji za te pieniądze", z uściśleniem, że chodzi głównie o środki z Krajowego Planu Odbudowy. Odpowiedział, że "to pytanie chyba nie do rządu, lecz do naszych partnerów z Unii Europejskiej - dlaczego te pieniądze do Polski nie wpłynęły".

"Można by odwrócić to pytanie: czy to nie jest powód do krytyki wobec tych, którzy po stronie europejskiej, po stronie instytucji europejskich, odmawiają wypłaty tych pieniędzy bez żadnych podstaw, które by takie działanie w jakikolwiek sposób uzasadniało" - ocenił Sasin.

"My jesteśmy w dialogu, pan minister Szymon Szynkowski vel Sęk jest w ciągłym dialogu z Komisją Europejską. W tej kwestii przedstawiamy nasze argumenty. Jesteśmy pełni dobrej woli. Jesteśmy również gotowi, co zresztą pokazaliśmy, chociażby zmieniając zapisy ustawowe dotyczące funkcjonowania sądownictwa, że jesteśmy gotowi do daleko idących kompromisów, nawet jeśli uważamy, że te żądania ze strony europejskiej są żądaniami nieuzasadnionymi" - wskazał szef MAP.

"Ale my jesteśmy ludźmi kompromisu i w granicach, które są możliwe polskim systemem prawnym, polską Konstytucją i granicami polskiej suwerenności, jesteśmy gotowi do tego, żeby z naszymi partnerami europejskimi szukać tutaj porozumienia" - powtórzył.

"Natomiast widzę raczej po drugiej stronie brak elastyczności i brak zrozumienia również tego, że Polska jest państwem suwerennym i w ramach tej swojej suwerenności tylko może działać. Mogę tylko powiedzieć, że liczę na to, że w którymś momencie ta polityka europejska w tym zakresie zmieni się" - zadeklarował.

Podkreślił, że nie jest tak, że Polska bez tych pieniędzy nie jest sobie w stanie poradzić. "Jak widać, radzimy sobie całkiem nieźle, natomiast każde dodatkowe pieniądze, które chociażby moglibyśmy przeznaczyć na transformację energetyczną, są pieniędzmi jak najbardziej w Polsce potrzebnymi" - uznał szef MAP.

Zastrzegł, że cały proces transformacji energetycznej wymaga ogromnych nakładów, a jest ze strony Komisji Europejskiej czy instytucji europejskich oczekiwany. "Natomiast ta oferta finansowa w tej chwili, wsparcia tej transformacji w przypadku polskim, nie jest na tyle duża, abyśmy mogli powiedzieć, że jest istotna" - powiedział Sasin.

Wicepremier dodał, że zapoznał się z analizą ekspercką oceniającą, że samo tylko zrealizowanie polskiego programu energetyki jądrowej będzie kosztowało około biliona złotych. "To są rzeczywiście ogromne pieniądze" - przyznał.

"Liczę na to, że ze strony Komisji Europejskiej, tak jak jest oczekiwanie w stosunku do Polski, że transformacja energetyczna będzie postępowała w sposób sprawny, niezakłócony i tak jak tego nasi partnerzy europejscy oczekują, to wraz za tym pójdzie odpowiednie wsparcie finansowe dla transformacji energetycznej w Polsce, bo to jest niezbędne do tego, aby ta transformacja mogła się udać" - ocenił Jacek Sasin.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl