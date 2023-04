Sasin: aktualizacja PEP daje podstawy do uruchomienia inwestycji w górnictwie

Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do roku 2040 (PEP240) daje podstawy do uruchomienia inwestycji w górnictwie - powiedział w poniedziałek w Katowicach wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Na poniedziałkowym briefingu w Katowicach wicepremier został zapytany o jego ubiegłoroczne zapowiedzi znacznych inwestycji w polskim górnictwie, które pozwolą szybko zwiększyć wydobycie, w kontekście danych za styczeń i luty pokazujących duży spadek produkcji węgla.

Sasin odpowiedział, że "ta zapowiedź inwestycji jest cały czas aktualna". "Tym niemniej muszę dodać, że aby robić inwestycje, trzeba mieć pewność otoczenia prawnego w tym zakresie. Dlatego okres ostatnich miesięcy to był okres bardzo intensywnej pracy nad zmianą dokumentu, który może być i jest podstawą do tych inwestycji: Polityki Energetycznej Polski do 2040 r." - zastrzegł.

Przypomniał, że poprzednie założenia PEP wskazywały na szybsze odchodzenie od górnictwa węgla kamiennego i od węgla w energetyce, a także wskazywały na zastosowanie paliwa przejściowego w okresie dochodzenia do docelowego miksu energetycznego, którym miał być gaz.

"Po tym, co przeżyliśmy w ostatnim czasie na rynku gazu - wielki kryzys energetyczny, gwałtowny wzrost cen, kilkunastokrotny wzrost cen gazu, perturbacje z dostawami gazu - podjęliśmy decyzję, że tym paliwem przejściowym powinien być nie gaz, a jednak węgiel i że to przechodzenie na okres dwudziestu kilku lat z energetyki węglowej na gazową jest bezcelowe" - wskazał Sasin.

"Stąd w tej chwili są podstawy, żeby rzeczywiście uruchomić te inwestycje (w węgiel - PAP). To nie znaczy, że w tym czasie nic się nie działo. Te inwestycje były przez spółki węglowe przygotowywane - zarówno krótkoterminowe, odnoszące się do kwestii uruchomienia nowych ścian w już istniejących kopalniach, ale również dyskutujemy o inwestycjach długoterminowych" - zasygnalizował.

"W tej chwili jest ten moment, kiedy rzeczywiście możemy realnie mówić o tym, że są podstawy, aby tego typu inwestycje były uruchomione" - ocenił Jacek Sasin.

