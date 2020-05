Sasin: będzie budowana zachodnia obwodnica Zamościa

Powstanie zachodniej obwodnicy Zamościa (Lubelskie) w ciągu drogi krajowej nr 74 zapowiedział wicepremier Jacek Sasin. Dokument umożliwiający rozpoczęcie prac przygotowawczych tej inwestycji podpisał we wtorek w Zamościu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Przechodzimy od słów do czynów. (…) To inwestycja, która będzie warta około pół miliarda złotych. (…) Pozwoli na ominięcie przez ruch tranzytowy Zamościa, na drodze prowadzącej z jednej strony do Janowa Lubelskiego aż do granicy z Ukrainą"- powiedział na briefingu prasowym w Zamościu wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Podkreślił, że to jedna z wielu inwestycji drogowych woj. lubelskim, wskazując m.in. na budowę dróg ekspresowych nr 17 i 19, autostrady A2, oraz dróg lokalnych. "Ogromne pieniądze chcemy przeznaczyć na drogi lokalne. Tylko w tym troku to jest grubo ponad 200 mln zł. To pozwoli na remont i modernizację ponad 440 km dróg lokalnych na terenie woj. lubelskiego" - podkreślił Sasin.

"Spełniamy nasze obietnice, nasze zobowiązania. Takie ośrodki jak Zamość otrzymują nowy impuls prorozwojowy" - zaznaczył wicepremier.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał w Zamościu program inwestycyjny dla budowy obwodnicy tego miasta w ciągu drogi krajowej nr 74, co pozwala drogowcom na rozpoczęcie prac przygotowawczych i projektowych nowej drogi.

Minister podkreślił, że zachodnia obwodnica Zamościa powstanie w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. "Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. (…) Polacy zasługują na bezpieczne drogi, na to, żeby nie czuli się zagrożeni, a to zagrożenie nie wypływało z zatłoczonych dróg, szkodzących też środowisku" - powiedział Adamczyk.

Podkreślił, że polskie drogi muszą być bezpieczne i przewidywalne. "Musimy wreszcie zmniejszyć tą tragiczną ilość wypadków drogowych. Wreszcie też musimy Polakom dać szansę, aby mogli mieszkać w rejonach pozbawionych natężenia ruchu - niebezpiecznego dla nich, dla ich dzieci, dla osób starszych - ale także pozbawionych spalin, które są efektem przejazdu sznuru samochodów ciężarowych często przez centrum miasteczek, miast, osiedli i ten program 100 obwodnic temu służy" - dodał minister.

Dyrektor lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mirosław Czech powiedział, że podpisany przez ministra dokument jest konieczny do rozpoczęcia prac przygotowawczych dla nowej inwestycji. Jak dodał, "żmudny etap" przygotowania potrwa kilka lat, a następne kilka lat sama realizacja tej inwestycji. "Będzie to droga która połączy drogę 74 z węzłem w Sitańcu, który powstanie przy nowobudowanej drodze ekspresowej S17. Będzie miała długość około 19 km" - powiedział Czech.

Jak dodał, teraz będą się mogły rozpocząć prace mające na celu ustalenie szczegółowego przebiegu nowej trasy. "Zapewnienie środków w wysokości 450 mln zł na ten cel już dzisiaj, wskazuje na to, że ta droga na pewno zostanie wybudowana. To nie są tylko obietnice" - zaznaczył Czech.

Zachodnia obwodnica Zamościa, w ciągu drogi krajowej nr 74, jest jedną z siedmiu obwodnic - obok Janowa Lubelskiego, Gorajca, Szczebrzeszyna, Dzwoli, Łęcznej i Łukowa - która ma powstać w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Program ten ogłoszony w lutym, ma być realizowany w latach 2020-2030. Wartość inwestycji zaplanowanych w programie jest szacowana na 28 mld zł.