Sasin: będziemy skarżyć postanowienie w sprawie Elektrowni i Kopalni Turów

Przed nami postępowanie w WSA, które będzie dotyczyło rozpatrzenia merytorycznej sprawy Turowa. Niezależnie od tego będziemy skarżyć też samo postanowienie WSA - poinformował w środę wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że nie było wysłuchania drugiej strony i to będzie podstawa do złożenia odwołania od postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni w Turowie po 2026 r. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przed sądem w związku ze skargą na decyzją środowiskową złożoną jesienią 2022 r. m.in. przez Fundację Frank Bold, Greenpeace oraz Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

"Zamierzamy złożyć odpowiednie wnioski odwoławcze. Jest jeszcze ścieżka do NSA" - poinformował premier Mateusz Morawiecki w środę w Turowie podczas konferencji prasowej. "Będziemy raz jeszcze składać ten wniosek. Jeżeli zostanie odesłany to będziemy go kompletować. Czas mamy na pewno nie krótki - do 2026 r." - zauważył premier.

"Przed nami jeszcze postępowanie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, które będzie dotyczyło rozpatrzenia merytorycznej strony tego wniosku, wyrok, który będzie tego dotyczył, ale niezależnie od tego, będziemy skarżyć również to postanowienie, które nie jest merytoryczne. Wydane na tajnym posiedzeniu, bez dopuszczenia strony, jaką jest PGE do tego postępowania, bez wzięcia pod uwagę tych argumentów, które zostały przedstawione" - zwrócił uwagę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w Turowie.

"Nie było wysłuchania drugiej strony i to będzie podstawa do tego, żeby to odwołanie, od tego postanowienia złożyć" - wyjaśnił Sasin. Dodał, że "to będzie domena PGE", spółki, która jest stroną w sprawię.

Zapewnił, że rząd będzie aktywnie wspierał PGE we wszystkich działaniach, które będą podejmowane przed sądami. "To jest długi proces. Długa walka nas czeka. Niezależnie od tego jak ta walka będzie przebiegać kopalnia i elektrownia Turów będzie cały czas funkcjonować" - podkreślił Sasin.

