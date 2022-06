Sasin: bezpieczeństwo energetyczne to jeden z elementów suwerenności każdego państwa

Bezpieczeństwo energetyczne to jeden z elementów suwerenności każdego państwa - powiedziała w sobotę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W LW "Bogdanka" podpisano list intencyjny w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa akcji LW "Bogdanka" od Enea S.A.

W czasie konferencji prasowej w Bogdance minister aktywów państwowych powiedział, że "bezpieczeństwo energetyczne to jeden z elementów suwerenności każdego państwa".

Zaznaczył, że "rząd jest za transformacją energetyczną, ale nie za wszelką cenę". "Transformacja energetyczna w Polsce postępuje - planujemy nowy mix energetyczny, który będzie się opierał z jednej strony o odnawialne źródła energii, z drugiej - energetykę jądrową, ale ten proces musi postępować w takim tempie i w taki sposób, aby bezpieczeństwo energetyczne Polski nie było ani przez chwilę zagrożone" - powiedział Sasin.

Stwierdził, że "w dalszym ciągu fundamentem bezpieczeństwa energetycznego kraju jest energetyka oparta o górnictwo i źródła kopalne, przede wszystkim o węgiel kamienny, ale również węgiel brunatny".

Powiedział, że w ramach umowy społecznej, górnictwo do roku 2049 będzie stopniowo wygaszane, ale - jak zaznaczył - "w tempie, które zostanie dostosowane do nowych inwestycji w nowe źródła energii". "W ramach restrukturyzacji sektora energetycznego, górniczego rząd podjął decyzję o wydzieleniu ze Spółek Energetycznych aktywów węglowych i utworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. (...) Natomiast spółki, które dysponują aktywami wydobywczymi - jak Enea S.A. będą musiały zdecydować, w jakich strukturach organizacyjnych te aktywa się znajdą" - powiedział Sasin. Jak dodał - "według naszych założeń do końca bieżącego roku ten projekt powinien zostać zrealizowany".

Minister aktywów państwowych podziękował stronie społecznej - związkom zawodowym reprezentującym energetyków i górników za owocny dialog.

Przypomniał, że we wtorek Rada Ministrów podjęła uchwałę, iż w ramach wychodzenia aktywów węglowych z grupy Enea, Skarb Państwa przejmie pakiet 64,57 proc. akcji Bogdanki. "Ta decyzja wynika z oceny perspektyw rozwojowych Bogdanki" - powiedział Sasin. Zwrócił uwagę, że Bogdanka jest firmą przynoszącą zyski, w związku z tym - nie korzysta z pomocy publicznej. Ocenił, że zyski powinny być wykorzystane na rozwój firmy.

Zapowiedział, że Polska będzie musiała "w najbliższym czasie zwiększyć wydobycie węgla i inwestować w górnictwo". "Biorąc pod uwagę warunki geologiczne - to, na jakich głębokościach są położone złoża, Bogdanka jest dobrym miejscem, aby to realizować" - ocenił Sasin. Wspomniał, że są plany podjęcia prac nad wydobyciem węgla koksowego, który jest dziś poszukiwanym surowcem na świecie.

Ocenił, że przejęcia przez Skarb Państwa akcji LW "Bogdanka" od Enea S.A. - jest decyzją korzystną.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl