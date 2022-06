Sasin: chcemy, aby Bogdanka pozostała spółką giełdową

Skarb Państwa planuje, że kopalnia Bogdanka pozostanie spółką giełdową - poinformował w środę wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin. Skarb Państwa podpisał ostatnio list intencyjny ws. odkupu od Enei posiadanych przez tą spółkę akcji Bogdanki.

"Chcemy, aby Bogdanka była dalej spółką giełdową. Skarb Państwa zamierza kupić tę część, która jest dzisiaj w dyspozycji Enei" - powiedział Sasin dziennikarzom na Kongresie 590.

"Podpisaliśmy dopiero list intencyjny, to dopiero początek procesu" - dodał, pytany, kiedy transakcja mogłaby dojść do skutku. "Myślę, że w tym roku to się pewnie nie uda" - ocenił wicepremier. Zaznaczył, że w perspektywie przyszłego roku transakcja jest już jak najbardziej realna.

18 czerwca Enea podpisała ze Skarbem Państwa list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez państwo 21.962.189 akcji w spółce Lubelski Węgiel "Bogdanka", stanowiących 64,57 proc. akcji w kapitale zakładowym. List obowiązuje do 31 grudnia 2023 r.

