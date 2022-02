Sasin: cieszę się, że Niemcy nie widzą Nord Stream 2 tylko jako projekt ekonomiczny

Z satysfakcją odnotowałem stanowisko wicekanclerza Niemiec, że Nord Stream 2 nie może być rozpatrywany tylko pod kątem aspektów ekonomicznych - powiedział w piątek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Szef resortu aktywów państwowych na konferencji z wicekanclerzem z wicekanclerzem Niemiec Robertem Habeckiem poinformował, że jednym z tematów rozmów była kwestia gazociągu Nord Stream 2.

"To jest inwestycja, która budzi w Polsce niezmiennie duży niepokój, która w naszym odczuciu grozi bezpieczeństwu energetycznemu nie tylko Polski, ale i Europy" - mówił Sasin.

Wiceminister podkreślił, że z satysfakcją odnotował stanowisko Habecka w strawie tej inwestycji. "Z wielką satysfakcją odnotowałem stanowisko pana kanclerza, który podziela pogląd, że ta inwestycja nie może być rozpatrywana tylko w aspektach ekonomicznych, ale musi być brana pod uwagę kwestia polityczna, bezpieczeństwa energetycznego. Zgodziliśmy się co do tego, że właśnie w ten sposób powinniśmy oceniać tę inwestycję, w kontekście jej przyszłego funkcjonowania albo dopuszczenia do jej przyszłego funkcjonowania" - powiedział Jacek Sasin.

