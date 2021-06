Sasin: dbamy o bezpieczeństwo Polaków

Dbamy o bezpieczeństwo Polaków we wszystkich aspektach, nie tylko dotyczącym szybkiego ruchu samochodowego, ale też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów – powiedział w poniedziałek w Stołpiu (Lubelskie) wicepremier, minister aktywów państwowych, Jacek Sasin.

Sasin uczestniczył w konferencji prasowej w Stołpiu, miejscowości położnej przy drodze krajowej nr 12 prowadzącej z Lublina do Chełma, gdzie kończona jest budowa chodnika wzdłuż tej trasy. Chodnik będzie służyć m.in. dzieciom uczęszczającym do miejscowej szkoły.

Sasin nawiązał do podpisanej tego samego dnia umowy na budowę obwodnicy Chełma, która ma wyprowadzić ruch z miasta i zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu. Podkreślił, że równie ważne jest bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

"Dbamy o bezpieczeństwo Polaków we wszystkich aspektach, nie tylko dotyczącym szybkiego ruchu samochodowego, ale też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów. W tym konkretnym przypadku naszą intencją było zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły, (…) do której uczęszczają dzieci z pobliskich miejscowości. Do niedawna były zmuszone poruszać się poboczem ruchliwej drogi. Możemy sobie wyobrazić, jak to było niebezpieczne" - powiedział Sasin.

Przypomniał, że gdy był w tej miejscowości półtora roku temu, to od dyrektora szkoły i wójta dowiedział się, o potrzebie budowy chodnika, o który mieszkańcy zabiegają już od 10 lat.

"Cieszę się, że udało się to oczekiwanie mieszkańców Stołpia, dzieci, rodziców, nauczycieli, władz samorządowych, zrealizować" - dodał.

"To jest niezwykle dla nas ważne, dla rządu, aby Polacy czuli się bezpiecznie. (…) Tutaj w Stołpiu, w powiecie chełmskim, na Lubelszczyźnie pokazujemy, że o to bezpieczeństwo w kompleksowy sposób potrafimy zadbać" - podkreślił Sasin.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że budowa chodnika w Stołpiu to kolejny dowód na to, że coraz częściej drogi w Polsce są wyposażone w nowoczesną infrastrukturę, która chroni pieszych i rowerzystów, ale także podnosi bezpieczeństwo na jezdni. "Tak właśnie przekłada się Program bezpiecznej infrastruktury drogowej przyjęty przez rząd. Robimy wszystko, aby istniejące drogi w Polsce były coraz bardziej bezpieczne" - powiedział.

"W najbliższym czasie 12 tys. przejść dla pieszych będzie w sposób absolutnie profesjonalny, skuteczny, doświetlone. Piesi na przejściach będą widoczni dla kierujących, a kierowcy będą widzieli pieszych z daleka i nie tylko tych przechodzących przez jezdnię, ale także tych, którzy zamierzają wejść na jezdnię. Celem jest zmniejszenie liczby wypadków, zmiana tej sytuacji, kiedy Polska jest na czele niechlubnego rankingu w Europie, rankingu państw, w których dochodzi do największej liczby wypadków drogowych" - dodał Adamczyk.

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber przypomniał, że Program bezpieczna infrastruktura to 2,5 mld zł środków budżetowych. "Bezpieczne przejścia dla pieszych, ciągi pieszo rowerowe, zatoczki autobusowe, ronda, światła sygnalizacyjne, bezpieczne skrzyżowania - to wszystko już jest i będzie w najbliższych latach realizowane w ramach Programu bezpieczna infrastruktura, bo chcemy w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego" - powiedział Weber.

W Stołpiu jest kończona budowa 480 metrów chodnika oraz oświetlenia drogi krajowej nr 12 na długości 1,2 km. Koszt inwestycji to około 1 mln zł. Gmina przygotowała projekt kosztem około 100 tys. zł, budowę sfinansowano z Programu bezpieczna infrastruktura drogowa.

