Sasin dla Polskiego Kompasu 2022: transformacja energetyczna musi uwzględniać interes Polski

Transformacja energetyczna nie może się odbywać pod dyktando Moskwy, Berlina czy Brukseli. Aby ten proces się udał, należy uwzględnić wiele uwarunkowań lokalnych gospodarek i poszczególnych społeczeństw - napisał wicepremier Jacek Sasin w publikacji Polski Kompas 2022.

"Polski Kompas 2022. Sprawiedliwa i bezpieczna transformacja. Nowa definicja gospodarczego ładu w Polsce, w Europie i na świecie" jest ósmą edycją rocznika wydanego przez redakcję "Gazety Bankowej".

Polska konsekwentnie buduje nowy miks energetyczny, który z jednej strony będzie się opierał na odnawialnych źródłach energii, a z drugiej na energetyce jądrowej. Celem nadrzędnym podejmowanych działań jest zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski, które jest jednym z filarów suwerennego państwa - napisał wicepremier, minister aktywów państwowych w artykule.

"Najwyższa pora, by państwa Europy Zachodniej zrozumiały, że w ostatnich latach nie tylko prowadziły błędną politykę, która uzależniła ich gospodarki od rosyjskich surowców, ale także zmierzały do osłabienia pozycji państw z naszego regionu" - uważa wicepremier.

Jego zdaniem "właśnie w ten sposób należy rozumieć dążenie do wprowadzenia rewolucyjnych zmian w ramach pakietu +Fit for 55+, który ma być głównym narzędziem służącym do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. względem poziomu emisji z 1990 r., a tak że osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r.".

Koszt tej rewolucyjnej zmiany eksperci z Banku Pekao oszacowali na 2,4 biliona zł do 2030 r. Nie ulega wątpliwości, że to cena, jakiej Polacy nie są w stanie zapłacić - zauważył.

Według Sasina Polska chce podążać drogą zmian, która doprowadzi nas do zeroemisyjnej gospodarki. Jak dodał, musimy podążać tą drogą w tempie, które nie spowoduje, że wpadniemy w zadyszkę i Polacy odrzucą całą transformację jako zbyt kosztowną, zbyt obciążającą polskie rodziny. "Drugim warunkiem jest branie pod uwagę zagwarantowania - na każdym etapie - naszej energetycznej suwerenności. Taką politykę konsekwentnie realizujemy" - napisał.

"Rząd Zjednoczonej Prawicy stoi na stanowisku, że w dalszym ciągu fundamentem bezpieczeństwa energetycznego Polski jest energetyka oparta na górnictwie i źródłach kopalnych, przede wszystkim na węglu kamiennym, ale również brunatnym. Jednocześnie zakładamy, że górnictwo będzie stopniowo wygaszane do roku 2049" - wskazał Sasin, przypominając, że w ramach restrukturyzacji sektora energetycznego i górniczego rząd podjął decyzję o wydzieleniu ze spółek energetycznych aktywów węglowych i utworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. "To kluczowa decyzja z punktu widzenia wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski" - dodał.

Jak dodał, rząd "postawił na uniezależnienie się od rosyjskich surowców". "Można powiedzieć, że od lat przygotowywaliśmy się na scenariusz, który ziścił się po napaści Rosji na Ukrainę, czyli odcięcie gazu z Rosji. Intensywnie realizowaliśmy inne połączenia, tzw. rewersy z Czechami, ze Słowacją, wcześniej z Niemcami. Nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich otwiera Baltic Pipe. Jeszcze w 2022 r. gazociąg zostanie uruchomiony w pewnej części przepustowości" - przypomniał.

