Sasin dla "Rz": Firmy Skarbu Państwa powinny pracować również na wzrost gospodarczy

Najważniejsze jest to, żeby firmy, które są częścią majątku Skarbu Państwa, pracowały również na nasz wzrost gospodarczy, żeby chociażby inwestowały – powiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w rozmowie z piątkową "Rzeczpospolitą".

Sasin podkreślił, że Ministerstwo Aktywów Państwowych to zupełnie inny resort niż dawne Ministerstwo Skarbu.

"Ministerstwo Skarbu to była rzeczywiście prosta kontynuacja Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, czyli struktura nastawiona na prywatyzację, a my od prywatyzacji majątku narodowego odeszliśmy. Nie prywatyzujemy, a wręcz przeciwnie, odkupujemy to, co sprywatyzowane, do Skarbu Państwa. I to ministerstwo ma inne zadania niż tamto ministerstwo" - powiedział.

Wskazał, że jako szef tego resortu stawa sobie za cel wspólne działanie spółek Skarbu Państwa w wielu obszarach. "Nie widzę potrzeby, aby dochodziło do takiej polityki, że każdy sobie planuje i każdy sobie działa" - dodał.

Pytany, czy jest teraz "ministrem do spraw krewnych i znajomych królika", zdecydowanie zaprzeczył.

"Resort dopiero się tworzy. Wszedłem w buty ministra energii na początku, ale przejąłem Ministerstwo Energii, gdzie praktycznie 80 proc. merytorycznych departamentów wkrótce odejdzie do Ministerstwa Klimatu. Buduję aparat nadzoru, który jest rozproszony po bardzo wielu resortach. Główne tematy, którymi się zajmowałem, to wielkie inwestycje, które są inwestycjami spółek Skarbu Państwa, jak elektrownia w Ostrołęce czy zakłady produkcji polimerów w Policach pod Szczecinem" - powiedział.

