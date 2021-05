Sasin: do końca doprowadzimy fuzję przejęcia przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG

Doprowadzimy do końca fuzję przejęcia przez PKN Orlen Lotosu i PGNiG; stworzona zostanie wielka polska firma, która będzie mogła skutecznie rywalizować na międzynarodowych rynkach z wielkimi podmiotami zagranicznymi - zapowiedział w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Jako kraj, mamy wielkie możliwości, żeby skutecznie budować swój los, budować swoją dobrą, gospodarczą przyszłość. I z tej drogi na pewno nie zejdziemy" - powiedział Sasin podczas poniedziałkowej konferencji PKN Orlen dotyczącej inwestycji w budowę kompleksu Olefin III.

Jak dodał, "na tej drodze nie zabraknie nam odwagi i wytrwałości".

"I mogę wszystkich zapewnić, że te działania, które dzisiaj są realizowane przez Orlen, ta wielka fuzja, która jest przed nami, ale przecież się toczy, bo to jest proces, który musi trwać, to proces, który wymaga wielu zgód, również organów antymonopolowych nie tylko polskich, ale tak, jak to było w przypadku fuzji Orlenu i Lotosu, również Komisji Europejskiej, wymaga wielu analiz, wielu przygotowań - ten proces doprowadzimy do końca" - zapewnił szef MAP.

Dodał, że "będzie to wspólne dzieło i nasza wspólna spuścizna, z której będziemy mogli być dumni". Zdaniem Sasin, stworzona zostanie "wielka polska firma, która będzie mogła skutecznie rywalizować na międzynarodowych rynkach z wielkimi podmiotami zagranicznymi, tymi podmiotami, które były budowane przez dziesięciolecia".

W ocenie Sasina, inwestycja w budowę kompleksu Olefin III jest wielkim wydarzeniem nie tylko dla Orlenu, przemysłu petrochemicznego w Polsce, ale też dla Polski.

"To są inwestycje, które budują naszą gospodarczą przyszłość. To są inwestycje, które będą przekładać się, już się przekładają, na życie wszystkich Polaków. Dzięki inwestycjom będziemy mogli znacznie szybciej wychodzić z kryzysu spowodowanego przez epidemię Covid-19, będziemy mogli dużo szybciej wrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego i dużo szybciej podnosić poziom życia Polaków, bo o to przecież w tym wszystkim chodzi, żeby nasz kraj był krajem bogatym, zasobny bogactwem i dobrym poziomem życia swoich obywateli"- tłumaczył Sasin.

Jak mówił, "zależy nam na tym, aby na światowych rynkach funkcjonowała polska marka".

