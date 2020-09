Sasin: do samorządów płynie strumień pieniędzy na inwestycje lokalne

Dzięki polityce Zjednoczonej Prawicy do samorządów płynie strumień pieniędzy na inwestycje lokalne, które są najbliżej ludzi - podkreślił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, który w poniedziałek odwiedził Wilczkowice Górne w woj. łódzkim.

"Dziś strumień pieniędzy, który dzięki polityce jaką prowadzimy od pięciu lat jako Zjednoczona Prawica, płynie do samorządów na inwestycje lokalne, będące najbliżej ludzi i służące bezpośrednio mieszkańcom. Tę politykę będziemy kontynuować w kolejnych latach; są zapowiedzi kolejnych programów, np. wspierania obszarów postpegeerowskich, szpitali powiatowych i innych inwestycji samorządowych" - podkreślił wicepremier, który w poniedziałek obejrzał nową salę gimnastyczną w szkole w Wilczkowicach Górnych oraz prowadzącą do niej nową drogę.

Zdaniem Sasina, inwestycje te pokazują, jak ważna jest polityka rządu, który postawił na wsparcie lokalnych społeczności i mniejszych samorządów, które przez wiele minionych lat "oczekiwały na wsparcie państwa i się go nie doczekały".

"Mamy dziś okazję zobaczyć, jak działa wsparcie rządu dla samorządów w realizacji inwestycji, które służą mieszkańcom. Tutaj w gminie Wilczkowice mamy kumulację inwestycji, zarówno drogowych jak i edukacyjnych z poważnym komponentem sportowym. Stoimy właśnie przy drodze, która została wyremontowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. To prawie 7 km nowej drogi, nie tylko z odnowioną nawierzchnią dla pojazdów, ale również z wygodnym chodnikiem, który będzie służył m.in. dzieciom zmierzającym do szkoły" - zaznaczył.

Dodał, że prawie 7 km drogi kosztowało ponad 6 mln zł, przy czym 4,8 mln z pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

Wicepremier przypomniał, że jest to jedna z bardzo wielu inwestycji realizowanych na terenie całego kraju. Jak wyjaśnił, tworząc FDS, rząd zaplanował go na 10 lat i na kwotę 36 mld zł, z czego już w pierwszym roku funkcjonowania - w 2019 roku - wydano 6 mld na inwestycje drogowe, a w tym roku będzie to to 3,2 mld zł; taka sama kwota zostanie wydana także w roku przyszłym.

Zdaniem Sasina, Łódzkie jest jednym z liderów jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy, jest czwarte w kraju pod względem ogólnej kwoty wydatkowanej z FDS. Tylko w tym roku zrealizowano w regionie łódzkim 289 km nowych dróg, a w całej Polsce - 6 tys. km w ubiegłym roku, a w tym kolejne 3,5 tys.

"Druga inwestycja to sala gimnastyczna przy szkole, sfinansowana dzięki inicjatywie samorządu województwa łódzkiego, który stworzył specjalny fundusz finansowany w części ze środków UE, a w części z budżetu państwa. Opiewa on na kwotę 19 mln zł, z czego 9 mln zł pochodzi z budżetu państwa. Przeznaczony jest na inwestycje w edukację z podkreśleniem komponentu sportowego" - powiedział wicepremier.

Gmina w Wilczkowicach Górnych uzyskała na nią 2,6 mln zł dofinansowania, a więc przy kosztach całej inwestycji opiewających na ponad 2,7 mln zł, to dofinansowanie sięgnęło 95 proc. kosztów kwalifikowanych.

"Chcemy, by polskie samorządy, gminy, powiaty, ale też województwa dostały mocny impuls prorozwojowy w postaci pieniędzy na realizowanie oczekiwanych od dawna inwestycji. (...) Czynnikiem, który pozwoli w pełni wykorzystać te szanse i środki przeznaczone na inwestycje lokalne jest dobra współpraca samorządu z rządem" - podkreślił Sasin.

Po zwiedzeniu sali gimnastycznej w Wilczkowicach Górnych wicepremier udał się do Zgierza, gdzie odwiedzi wojewódzki szpital specjalistyczny.