Sasin dziękuje kolejnym spółkom za wsparcie służb na granicy

Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin podziękował Giełdzie Papierów Wartościowych i KGHM Polska Miedź za zaangażowanie i wsparcie służb strzegących polskiej granicy. Wcześniej we wtorek Sasin prosił państwowe spółki o dodatkowe wyposażenie dla WOT.

"Kolejna spółka Skarbu Państwa zaangażowana społecznie wspiera nasze służby na granicy. Dziękuję Prezesowi @marek_dietl za te działania" - napisał we wtorek na Twitterze szef MAP. Chodzi o GPW, która wcześniej poinformowała, że w odpowiedzi na apel wicepremiera Sasina przekaże służbom dodatkowe wyposażenie.

"Wspieramy obrońców naszych granic! Jako @GPW_WSExchange w odpowiedzi na apel @SasinJacek @MAPGOVPL przekażemy dla @Straz_Graniczna i @terytorialsi dodatkowe wyposażenie, którego potrzebują. Dziękujemy za Waszą służbę! #MuremZaPolskimMundurem" - napisano na Twitterze GPW.

Sasin podziękował też spółce KGHM Polska Miedź. "Tak wygląda solidarność w praktyce. Dziękuję za zaangażowanie Prezesowi @ChludzinskiM i pracownikom spółki. Dzisiaj wszyscy musimy wspierać @terytorialsi i @Straz_Graniczna, którzy bronią dzień i noc naszej granicy" - napisał w podziękowaniu szef MAP.

KGHM poinformował we wtorek po południu, że przekazał SG i wojsku m.in. termoaktywną odzież, powerbanki i ogrzewacze do rąk, latarki i artykuły spożywcze funkcjonariuszom Straży Granicznej i żołnierzom, którzy uczestniczą w działaniach przy granicy z Białorusią.

Miedziowa spółka przekazała wparcie do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. "Pogranicznicy otrzymali kilka tysięcy ogrzewaczy do rąk, kubki termiczne, powerbanki, latarki, artykuły spożywcze, ale też bieliznę i bluzy termoaktywne" - podano w komunikacie.

Jak poinformował we wtorek w Sejmie szef MSWiA Mariusz Kamiński bezpośrednio w pasie przy granicy Polski na Białorusi przebywa ok. 2-4 tysięcy nielegalnych migrantów, którzy - jego zdaniem - będą dążyli w najbliższym czasie do kolejnego szturmu na polską granicę. Jak dodał, na Białorusi przebywa około 15 tys. migrantów, a tygodniowo odbywa się około 40 lotów do Mińska z kilku państw świata, głównie Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Syrii i Libanu.

Według informacji Straży Granicznej, w obozowisku na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu Kuźnicy (podlaskie) przebywa ok. 800 osób, jednak od rana we wtorek nie odnotowano prób przekroczenia granicy w tym miejscu. W poniedziałek doszło tam do próby przekroczenia granicy przez grupę migrantów.

