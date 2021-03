Sasin: dziś bezrobocie jest niższe niż w momencie, kiedy wybuchła pandemia

Dane Eurostatu ws. bezrobocia w Polsce są dla nas bardzo dobre, to rekordowy wynik na tle całej UE - podkreślił w czwartek wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że dziś bezrobocie jest niższe niż w momencie wybuchu pandemii COVID-19 rok temu.

Jak wynika z opublikowanych w czwartek danych Eurostatu, Polska w styczniu miała najniższe bezrobocie w UE, wyniosło ono 3,1 proc. Na drugim miejscu były Czechy z bezrobociem na poziomie 3,2 proc, a trzecia - Holandia z 3,6 proc. Najwyższe bezrobocie w styczniu było w Hiszpanii - 16 proc.

Wicepremier i minister aktywów państwowych powiedział na antenie TVP Info, że dane Eurostatu to bardzo dobry wynik dla Polski, mimo tego, że od roku trwa pandemia, co się wiązało z perturbacjami gospodarczymi. "Dzisiaj to bezrobocie jest nawet niższe niż w monecie, kiedy pandemia wybuchła. 3,1 proc. to jest rekordowy wynik w całej UE" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że we Francji bezrobocie wynosi blisko 8 proc. a w Hiszpanii 16 proc.

"My na tym tle wyglądamy naprawdę bardzo dobrze i perspektywy też są dobre. Mamy już bardzo dobre perspektywy wzrostu gospodarczego. Dzisiaj eksperci szacują ten wzrost gospodarczy w tym roku, że wyniesie 4 proc. więc można powiedzieć, że mamy najgorsze za sobą" - ocenił Sasin.

Wicepremier zwrócił ponadto uwagę, że mimo tego iż pandemia spowodowała, że 2020 rok zakończył się recesją na poziomie 2,8 proc., to - jak zaznaczył - był to jeden z najniższych spadków na tle innych państw UE. Przywołał przykład Niemiec, gdzie ten spadek PKB wyniósł 5 proc. W przypadku tzw. krajów południa recesja była dwucyfrowa i wyniosła ponad 10 proc. - wskazał.

Według Sasina, za dobrą sytuację gospodarczą i niskie bezrobocie odpowiada "aktywna polityka rządu". Wymienił m.in. kolejne tarcze antykryzysowe, które skierowały ponad 180 mld zł do polskich przedsiębiorców w tym głównie do małych i średnich firm. "Spowodowało to, że uratowaliśmy miejsca pracy, uniknęliśmy fali bankructw i głębszego kryzysu, co dało nam bardzo dobrą pozycję do odbicia się na następne miesiące i optymistycznego patrzenia w przyszłość" - dodał.

Szef MAP, pytany o sytuację w spółkach Skarbu Państwa zwrócił uwagę, że kryzys dotknął niektóre branże bardziej niż inne. Wskazał, że najbardziej ucierpiały lotnictwo, wydobycie czy hutnictwo. Jak ocenił jednak, "widać na tle europejskim, że polskie firmy państwowe bronią się i mimo że mają ograniczone zyski w 2020 roku, to jednak żadna z tych firm nie stanęła w obliczu upadłości, czy bankructwa". Zastrzegł, że inna sytuacja była z LOT-em, któremu państwo rzeczywiście musiało pomóc.

Według wicepremiera, spółki Skarbu Państwa bronią się też dobrze na tle całej polskiej gospodarki. "Ten wzrost o 28 mld zł wartości w ostatnich trzech miesiącach jest prawie dwukrotnie wyższy niż średni wzrost spółek w sektorze prywatnym. Cała wartość polskiej gospodarki rośnie, ale wartość tej gospodarki państwowej, tej gospodarki, którą nadzoruje MAP rośnie prawie dwukrotnie szybciej" - powiedział Sasin.