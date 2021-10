Sasin eliminuje ludzi Morawieckiego. Dymisje w PKO BP są po myśli wicepremiera

W ciągu jednego tygodnia w największym polskim banku wymieniono dwóch członków rady nadzorczej, a z dziewięcioosobowego zarządu ubyły trzy osoby. Nie poznaliśmy – jak zazwyczaj w takim przypadku – żadnego merytorycznego uzasadnienia zmian. Najprawdopodobniej były one efektem ścierających się frakcji w obozie zjednoczonej prawicy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

MAP w natarciu

Ludzie premiera tracą stanowiska

Zapewne dlatego Jagiełło był jedynym prezesem spółki Skarbu Państwa, który przetrwał na stanowisku zmianę władzy z koalicji PO-PSL na Zjednoczoną Prawicę – zarządy wszystkich innych spółek wymieniono.O kontrolę nad PKO BP walczył jednak również szef resortu Aktywów Państwowych Jacek Sasin. Już przy okazji dymisji Zbigniewa Jagiełły pojawiły się doniesienia, że była ona wówczas wymuszona przez szefa MAP. Głośno było również o naciskach na odwołanie innego bliskiego współpracownika premiera – szefa Polskiego Funduszu Rozwoju, Pawła Borysa. To stanowisko udało się jednak premierowi ocalić. Przynajmniej na razie.Zakusy na PKO BP ze strony MAP jednak nie ustały. W czerwcu "Puls Biznesu" pisał, że minister aktywów państwowych Jacek Sasin chciał odwołać z zarządu banku Jakuba Papierskiego, który zasiada tam od 2010 roku.Co nie udało się w czerwcu, udało się jednak w październiku. We wtorek (12 października) dokonano zmian w radzie nadzorczej banku. Miejsce w radzie stracili wówczas Zbigniew Hajłasz, nominowany na to stanowisko przez ówczesnego wicepremiera Matusza Morawieckiego. Inny nominowany przez niego członek rady nadzorczej Piotr Sadownik złożył rezygnację. Na ich miejsce Ministerstwo Aktywów Państwowych skierowało do rady Tomasza Kuczura i Bogdana Szafrańskiego.Rada w nowym składzie odwołała w czwartek, już bez problemów, Jakuba Papierskiego, ale i jeszcze jednego członka zarządu jednoznacznie kojarzonego z Mateuszem Morawieckim - Rafała Antczaka. Był on w 2017 nominowany przez Morawieckiego (wówczas wicepremiera) na prezesa warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, nie doczekał się jednak na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego którą kierował wówczas Marek Chrzanowski (znany z nagrań Leszka Czarneckiego, po których stracił stanowisko w 2018 roku), związany z prezesem NBP Adamem Glapińskim, który - jak wówczas spekulowano - chciał zachować wpływy w GPW.Następną posadą, jaką miał objąć Rafał Antczak, było stanowisko prezesa PZU, nad którym ówczesny wicepremier chciał przejąć kontrolę. Mateuszowi Morawieckiemu udało się wprawdzie odwołać ze stanowiska prezesa największego ubiezpieczyciela blisko związanego ze Zbigniewem Ziobrą Michała Krupińskiego. Środowisko ministra sprawiedliwości interweniowało jednak u ówczesnej premier Beaty Szydło i ostatecznie prezesem PZU został bliski współpracownik Krupińskiego - Paweł Surówka.Z drugiej jednak strony premier Mateusz Morawiecki tracąc obecnie swoje wpływy w PKO BP, nieco je zwiększył w PZU – wprowadził bowiem do rady nadzorczej Adama Sierpińskiego, którego wcześniej nominował na szefa Agencji Badań Medycznych.Rynek przyjął te kadrowe roszady nie najlepiej. Wprawdzie nie było dramatycznych spadków, ale akcje PKO BP straciły na wartości około 2 proc., podczas gdy kursy znakomitej większości banków na GPW szły w górę (spadki zaliczyły tylko BOŚ i Unicredit). Przedłużanie się stanu niepewności, lub dalsze roszady mogą jednak spowodować, że inwestorzy będą traktowali bankowe giganta z coraz mniejszym zaufaniem.