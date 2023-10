Sasin: fundamentem polityki rządu jest rozbudowa i wzmacnianie krajowej gospodarki

Fundamentem polityki naszego rządu jest rozbudowa i wzmacnianie krajowej gospodarki. W dzisiejszych czasach konfliktów, tylko państwa silne będą się liczyły w polityce – mówił w środę w Zakładzie Produkcji Specjalnej (ZPS) Gamrat w Jaśle na Podkarpaciu minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

ZPS Gamrat został wydzielony w 2003 r. z firmy Gamrat, działa w branży zbrojeniowej, zajmuje się m.in. produkcją wyrobów pirotechnicznych. Firma należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Sasin, który w środę odwiedził zakład powiedział na konferencji prasowej, że Gamrat będzie się rozwijał. "Są kolejne plany inwestycyjne, także powiększenia zatrudnienia w tym zakładzie" - dodał.

Wyraził satysfakcję, że zakład w Jaśle jest przykładem tego, że rządowi PiS w ciągu ostatnich ośmiu lat "udało się odwrócić trend, który był od 1989 r., kiedy kolejne ekipy rządowe doprowadziły w Polsce do zapaści w wielu miejscowościach poprzez wyprzedaż i likwidację zakładów".

Zdaniem Sasina, ta wydzielona w 2003 r. część Gamratu pokazuje, jak można dobrze gospodarować majątkiem państwowym, odbudowywać to, co zostało utracone.

Minister podkreślił, że Gamrat nie tylko został uratowany, ale dostał od rządu PiS "drugie życie". "Pracownicy zakładu dostają perspektywę pracy w coraz nowocześniejszym zakładzie" - powiedział.

W ocenie ministra polski przemysł zbrojeniowy również jest przykładem na to, jak polskie firmy były niszczone po roku 1989.

"Praktycznie przez cały czas rządów naszych poprzedników z Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ten przemysł, który był chlubą naszej gospodarki, w tamtym czasie przeżywał potężny kryzys. Kryzys związany ze zwijaniem polskiej armii, z redukowaniem naszych zdolności obronnych" - mówił.

Minister zaznaczył, że rząd PiS zastał przemysł zbrojeniowy w "opłakanym stanie". Polityk dodał, że rząd PiS zainwestował w ten obszar wielkie pieniądze. "Tak, aby można było go uratować, ale też po to, żeby stał się on dzisiaj dostawcą nowoczesnego uzbrojenia dla polskiej armii" - powiedział.

Sasin zaznaczył, że w jego resorcie przy współpracy z MON został opracowany plan wsparcia przemysłu zbrojeniowego kwotą ponad 13 mld zł. Jak dodał, jest on już wdrażany jako przykład podał Hutę Stalową Wolę, do której trafiło już 600 mln zł, a kolejne 600 mln zł zostanie przekazane HSW w najbliższym czasie.

"Dzisiaj przed PGZ rysuje się dobra, bezpieczna przyszłość. Dobra, bezpieczna przyszłość rysuje się przed pracownikami, którzy tworzą dzisiaj tę produkcję. Są również dobre perspektywy powiększenia zatrudnienia w Grupie, bo te inwestycje to są inwestycje w nowe linie produkcyjne, nowy sprzęt, nowe możliwości, jak np. produkcja w Polsce na licencji nowoczesnego uzbrojenie z Korei Południowej" - wymienił Sasin.

"Fundamentem polityki naszego rządu jest rozbudowa i wzmacnianie krajowej gospodarki. W dzisiejszych czasach konfliktów tylko państwa silne będą się liczyły w polityce" - podkreślił minister.

Sasin powiedział, że silne państwo musi mieć nie tylko armię, która jest w stanie obronić kraj, ale musi mieć również silną gospodarkę. "My taką gospodarkę budujemy" - zapewnił.

Sasin zaapelował, aby głosować na PiS, bo "to, co udało nam się przez te osiem lat osiągnąć, to możemy jeszcze pomnożyć przez dalszą pracę i dalsze podążanie w tym kierunku, w którym idziemy".

W ocenie ministra, Polska pod rządami lewicy i liberałów była państwem źle zarządzanym. "Te lata, kiedy oni rządzili były stracone. Już dziś mogliśmy być jeszcze bliżej tych najbogatszych państw w UE" - przekonywał Sasin.

"Dzisiaj Polska jest dobrze zarządzana. Obrońmy polskie przedsiębiorstwa przed wyprzedażą, zagłosujmy w referendum" - mówił minister.