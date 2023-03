Sasin: gazyfikacja kolejnych gmin to element transformacji energetycznej

Podłączanie kolejnych gmin do sieci gazowej to element transformacji energetycznej - oświadczył wicepremier Jacek Sasin w niedzielę w miejscowości Ostrożne koło Zambrowa (Podlaskie), podczas otwarcia połączenia lokalnej sieci gazowej z gazociągiem Polska-Litwa.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak mówił Sasin, wielkie inwestycje takie jak gazoport w Świnoujściu, interkonektory z sąsiednimi państwami czy gazociąg Baltic Pipe zabezpieczyły dostawy gazu do Polski, ale niezbędna jest też rozbudowa sieci gazowej wewnątrz kraju.

Wicepremier oświadczył, że w 2015 r. w województwie podlaskim, na 118 gmin tylko w 24 był dostęp do sieci gazowej, a od tego czasu udało się go uzyskać w kolejnych 19 gminach. "To wciąż mało. Chcemy, żeby gazyfikacja postępowała szybciej. Potrzebne są inwestycje doprowadzające gaz na ten teren" - mówił Sasin, podkreślając, że jedna z takich inwestycji to właśnie połączenie z gazociągiem Polska-Litwa kosztem 21 mln zł.

Ta inwestycja zapewnia bezpieczeństwo energetyczne dla województwa podlaskiego i samego Białegostoku - dodał wicepremier Sasin, przypominając, że wcześniej województwo było zasilane gazem także z kierunku białoruskiego, który jednak został zamknięty po wybuchu wojny na Ukrainie.

Wcześniej wicepremier Sasin złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Zambrowie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl