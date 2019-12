Sasin: inwestycja w elektrowni Ostrołęka C jest kontynuowana

Inwestycja związana z budową nowego bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka C jest kontynuowana – powiedział w środę PAP wicepremier Jacek Sasin.

Odniósł się w ten sposób do informacji portalu BiznesAlert.pl jakoby zapadła polityczna decyzja o tym, że nie będzie budowy nowego bloku węglowego w elektrowni Ostrołęka C.

"To jest kompletna bzdura, chcę to absolutnie zdementować. Nie ma takiej decyzji. Ta inwestycja jest kontynuowana zgodnie z harmonogramem" - powiedział Sasin.

"Nic tu się nie zmieniało. Ta inwestycja jest w dalszym ciągu aktualna" - dodał.

Ostrołęka C to 1000 MW blok na węgiel kamienny, którego budowa ma kosztować ok. 6 mld zł brutto. Inwestorem jest spółka Elektrownia Ostrołęka, w której po połowie udziałów mają Energa i Enea. Nowy blok ma zostać oddany do eksploatacji w 2023 roku.