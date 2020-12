Sasin: inwestycje drogowe przyniosą ożywienie gospodarcze Lubelszczyzny

Inwestycje drogowe przyniosą ożywienie gospodarcze regionu – powiedział wicepremier Jacek Sasin w sobotę w Janowie (Lubelskie), gdzie poinformował o ogłoszeniu przez GDDKiA przetargu na obwodnicę Chełma w ciągu przyszłej drogi ekspresowej S12.

"Ta inwestycja ma dla Chełma podstawowe znaczenie, dla jego przyszłości, dla rozwoju całego regionu (…). Dzisiaj możemy powiedzieć, że zaczynamy realizację tej inwestycji, został rozpisany przetarg na obwodnicę Chełma" - mówił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Wicepremier podkreślił, że rząd PiS konsekwentnie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, a jednym z jej przejawów jest inwestowanie w te części Polski, które w poprzednich dziesięcioleciach były niedoinwestowane. Jak zaznaczył, są to w dużej mierze inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną. Przypomniał, że w Lubelskiem dotyczy to m.in. budowy dróg ekspresowych S19, S12, S17 a także autostrady A2.

"Te wielkie inwestycje drogowe przyniosą ożywienie gospodarcze dla tego regionu" - powiedział Sasin.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że pandemia koronawirusa nie zatrzymała tych inwestycji. "Polscy przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje, które napędzają i będą napędzały polską gospodarkę" - dodał.

Europoseł Beata Mazurek mówiła, że o budowę obwodnicy Chełma zabiegała już w 2005 roku, ale inwestycja ta za rządów PO-PSL, mimo składanych obietnic, nie została zrealizowana. "To, co inwestujemy w Lubelszczyznę zostaje dla mieszkańców Lubelszczyzny, my nigdzie tego nie zabierzemy. To, że dostrzegamy potrzeby mieszkańców i realizujemy różne przedsięwzięcia świadczy o naszej wiarygodności i tym różnimy się od oponentów" - powiedziała.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12. Jak poinformowała GDDKiA, zgodnie z procedurą ogłoszenie przetargu nastąpi w najbliższych dniach.

Obwodnica Chełma w ciągu drogi ekspresowej nr 12 ma mieć ok. 14 km i omijać miasto po północnej stronie. Od strony Lublina, kierowcy wjadą na nią na węźle Chełm Zachód w miejscowości Janów. Drugi z węzłów (Chełm Północ) powstanie w miejscowości Horodyszcze, a dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm - Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, umożliwiającym zjazd na obecną DK12, w miejscowości Kolonia Antonin. Będzie to droga dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni.

Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy planowane jest w pierwszej połowie 2021 r. Zadaniem wykonawcy będzie opracowanie projektu budowlanego, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2023 roku.

Obwodnica Chełma to pierwsza część budowy blisko 75-kilometrowego fragmentu S12 w woj. lubelskim - od węzła Piaski Wschód pod Lublinem do granicy z Ukrainą. Na dwa odcinki S12 - między Piaskami a Chełmem (34,6 km) oraz między Chełmem a Dorohuskiem na granicy z Ukrainą (23 km) toczy się osobne postępowanie; w marcu ub. roku podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej.