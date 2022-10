Cały węgiel z polskich kopalń, który w postaci zmieszanej był dotychczas dostarczany wprost do elektrowni, będzie przesiewany - powiedział w Otwocku wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jeśli chodzi o dostępność węgla - nie powinno go zabraknąć - zapewnił.

"Wspólnie z panem premierem Mateuszem Morawieckim ustaliliśmy (...), że cały węgiel z polskich kopalń, który dotychczas był w postaci zmieszanej dostarczany wprost do elektrowni, do ciepłowni - również będzie przesiewany. Tą drogą uzyskamy dodatkowy wolumen węgla opałowego dla indywidualnych odbiorców na polskim rynku" - powiedział w czwartek w Otwocku Sasin na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim.

Jak podkreślił, dzięki temu, do końca roku ponad 4,5 mln ton węgla trafi do "polskich gospodarstw domowych, do polskich rodzin tylko z polskich kopalń".

"Dodatkowo ten import, o którym mówimy, wykonywany przez spółki Skarbu Państwa, ale również w mniejszym znacznie wolumenie przez podmioty prywatne, to będzie ponad 11 mln ton węgla do grudnia, a do końca okresu opałowego - 17 mln ton" - powiedział.

Zapewnił, że jeśli chodzi o dostępność węgla, "ona powinna być wystarczająca" i węgla "nie powinno zabraknąć".

