Sasin: jesteśmy zdeterminowani wprowadzać w życie program zrównoważonego rozwoju

Jesteśmy zdeterminowani wprowadzać w życie program zrównoważonego rozwoju – powiedział w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin w Hrubieszowie (Lubelskie). Miasto otrzyma wsparcie w wysokości ponad 3,5 mln euro z programu „Rozwój Lokalny”.

"My jako rząd polski jesteśmy zdeterminowani, do wprowadzenia w życie czynem programu zrównoważonego rozwoju, wspierania tych samorządów, które przez ostatnie dziesięciolecia były gdzieś zapomniane, pozostawione na marginesie zainteresowania władz centralnych. Właśnie na takich samorządach i na takich miejscach w Polsce koncentrujemy naszą uwagę" - powiedział Sasin.

Wicepremier podkreślił, że Lubelszczyzna potrzebuje szczególnego wsparcia, bo jest ciągle najbiedniejszym regionem w Polsce i jednym z najuboższych regionów w Unii Europejskiej.

"Dlatego to tutaj na Lubelszczyznę płyną duże środki budżetowe. Biorąc pod uwagę tylko ten ostatni mechanizm, który był realizowany w ostatnich miesiącach, Fundusz Inwestycji Lokalnych, to 908 mln zł trafiło na Lubelszczyznę. (…) One zostały wykorzystane na to, żeby podnosić poziom życia mieszkańców, modernizować wsie, miasta, miasteczka, gminy, powiaty, żeby ludzie, którzy tutaj żyją mieli możliwość korzystania z tego samego poziomu rozwoju cywilizacyjnego, z jakiego korzystają od lat mieszkańcy wielkich miast" - powiedział.

Sasin zwrócił uwagę, że pieniądze, które trafią do Hrubieszowa z programu "Rozwój Lokalny", ponad 3,5 mln euro, czyli blisko 16 mln zł, to "suma ogromna, jak na środki, które pozyskują samorządy w Polsce". Przypomniał, że to nie pierwsze wsparcie miasta, bowiem już wcześniej samorząd Hrubieszowa otrzymał m.in. 14,5 mln zł na budowę krytej pływalni ze źródeł rządowych.

Symboliczny czek na kwotę ponad 3,5 mln euro przekazał władzom miasta wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Buda przypomniał, że w konkursie na granty z programu "Rozwój Lokalny" mogło startować 255 miast wskazanych przez premiera Mateusza Morawieckiego w 2017 r. w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jako ośrodki, które tracą swoje funkcje społeczne, gospodarcze, mają problemy demograficzne. 212 miast złożyło aplikacje. Wsparcie otrzyma 29 miast, wśród nich Hrubieszów jako jedyny ośrodek na Lubelszczyźnie.

"To nie był zwykły grantowy program (…). Bardzo nam zależało, żeby pokazać kompleksowe rozwiązania. To nas przekonało, że tutaj ta praca nie poszła na marne, była zbiorowym aktem pokazania, w którym kierunku Hrubieszów musi podążać" - powiedział Buda.

Burmistrz Hrubieszowa Marta Majewska powiedziała, że to ogromne wsparcie dla miasta. Podkreśliła, że projekt powstał przy współpracy mieszkańców, opracowany po wielu konsultacjach. "Ten projekt jest odzwierciedleniem oczekiwań mieszkańców" - powiedziała.

Majewska podała, że w projekcie 60 proc. nakładów przeznaczonych ma być na zadania inwestycyjne a 40 proc. na tzw. zadania miękkie m.in. zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Przewidziano m.in. utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów oraz mieszkań chronionych, budowę ścieżki rowerowej nad przepływającą przez Hrubieszów rzeką Huczwą, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej. Powołane ma być centrum kształcenia młodzieży w zakresie informatyki i robotyki oraz przygotowujące do współpracy z biznesem, zaplanowano wsparcie dla start-upów oraz kampanie promujące lokalne produkty.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG). To forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

