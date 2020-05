Sasin: jeżeli mamy wrócić do wysokiego wzrostu PKB, nie możemy zrezygnować z inwestycji

Jeżeli mamy wrócić do wysokiego wzrostu gospodarczego sprzed pandemii, to nie możemy rezygnować z inwestycji, także tych dużych, jak np. CPK - powiedział we wtorek wicepremier Jacek Sasin. Zaznaczył, że w tej sprawie nie będzie żadnych oszczędności czy cięć.

Wicepremier i minister aktywów państwowych zauważył na antenie TVP Info, że po ustąpieniu koronawirusa ważne będzie, by jak najwięcej firm "wyszło z uśpienia" i wróciło do normalnego funkcjonowania.

To dlatego - kontynuował - rząd przyjął wiele rozwiązań, które mają pomóc firmom w przejściu przez ten trudny okres. Wymienił m.in. dopłaty do wynagrodzeń pracowników, czy działania związane z utrzymaniem miejsc pracy w firmach, szczególnie sektora MŚP.

Według Sasina, w dobie koronawirusa i po ustaniu epidemii, ważna będzie nie tylko kondycja firm, ale również nierezygnowanie z inwestycji, również tych dużych, jak CPK (Centralny Port Komunikacyjny).

Podkreślił, że to inwestycje infrastrukturalne - drogowe, kolejowe, ale również te prowadzone przez spółki Skarbu Państwa mogą pozwolić wyjść ze spowolnienia i wrócić do wskaźników wzrostu PKB sprzed okresu pandemii.

"W żadnym wypadku nie zamierzamy redukować inwestycji infrastrukturalnych (...) tutaj nie ma mowy o żadnych oszczędnościach czy cieciach. Dotyczy to też tych wielkich inwestycji, jak CPK. To będzie wielkie koło zamachowe wzrostu gospodarczego" - zaznaczył wicepremier.

W środę ma zostać podpisane polsko-brytyjskie porozumienie o współpracy ws. przygotowań do budowy CPK.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczając się do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju. Zgodnie z zapowiedziami, sam port powinien być zbudowany do końca 2027 r.