Sasin: komunikujemy Polskę Wschodnią z resztą kraju (aktualizacja)

Koncentrujemy wiele inwestycji drogowych na terenach Polski Wschodniej; komunikujemy ten obszar z resztą kraju - powiedział wicepremier Jacek Sasin z okazji oddania do ruchu odcinka trasy S17 od obwodnicy Kołbieli do obwodnicy Garwolina.

"Kontynuujemy dzieło komunikowania Polski, komunikowania Polaków. I dzisiaj jesteśmy znowu o krok bliżej do tego, żeby znowu skomunikować Polskę Wschodnią z resztą naszego kraju i z Europą, z Unią Europejską" - mówił Sasin.

Zdaniem ministra aktywów państwowych, Polska Wschodnia przez bardzo wiele lat "pozostawała na obrzeżach Polski, na obrzeżach UE, również dlatego, że była tym regionem naszego kraju, który nie miał dobrej komunikacji z centrum, z najważniejszymi miastami w Polsce".

"To się zmienia od czterech lat bardzo intensywnie. Koncentrujemy wiele inwestycji drogowych właśnie na terenach Polski Wschodniej. Komunikujemy ten obszar ze stolicą. Ta droga, której dzisiaj kolejny odcinek będziemy otwierać, właśnie temu będzie służyła. Nie tylko będzie to znakomite połączenie Lublina i Lubelszczyzny z Warszawą, ale również z całym systemem autostrad i dróg ekspresowych w Polsce" - powiedział.

Dodał, że za kilka miesięcy "będziemy mogli mówić o całkowitym połączeniu drogą ekspresową Lublina z Warszawą - aż do Węzła Lubelska". "To jest droga ważna dla całego kraju i niezwykle ważna dla Lubelszczyzny" - wskazał.

Zdaniem Sasina, Lubelszczyzna potrzebuje mocnego wsparcia infrastrukturalnego, "potrzebuje tej iskry, która spowoduje, że rozwój tego regionu będzie znacznie szybszy niż dotychczas".

Od poniedziałku kierowcy podróżujący pomiędzy Warszawą i Lublinem korzystają z kolejnego oddanego do ruchu, piątego w tym roku, odcinka trasy S17. Chodzi o 13-kilometrowy fragment od końca obwodnicy Kołbieli do początku obwodnicy Garwolina. Tym samym kierowcy będą mieli do dyspozycji blisko 155 km dwujezdniowej trasy od obwodnicy Kołbieli do końca obwodnicy Piask na południowy wschód od Lublina.

Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł ok. 290 mln zł, natomiast łączna wartość inwestycji, obejmująca również prace projektowe, badania archeologiczne, odszkodowania za przejęte nieruchomości oraz nadzór to blisko 430 mln zł.

Nowa droga ekspresowa powstała w śladzie dawnej DK17 i traktu lubelskiego wytyczonego i zbudowanego w pierwszej połowie XIX w przez inżynierów z Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów Królestwa Polskiego. W ramach budowy S17 powstał węzeł Lipówki na przecięciu z drogą wojewódzką 805, a obok niego Miejsce Obsługi Podróżnych.

Dotychczasowe skrzyżowania DK17 z drogami lokalnymi zastąpione zostały wiaduktami umożliwiającymi przejazd nad S17. Kierowcy podróżujący w ruchu lokalnym mają do dyspozycji drogę równoległą, którą można dojechać do węzłów na S17. Zbudowano również węższą drogę serwisową z mijankami, której zadaniem jest zapewnienie dojazdu do pól.

W ramach inwestycji powstał też wiadukt w ciągu linii kolejowej nr 12 Skierniewice - Łuków oraz wiadukt nad linią kolejową nr 13 Krusze - Pilawa. Wybudowano również kładkę dla pieszych w Puznówce, przejścia dla zwierząt, w tym dwa górne nad S17. Nawierzchnia trasy głównej wykonana jest z betonu cementowego.

To już piąty odcinek S17 oddany do ruchu w 2019 roku. Ekspresowe połączenie pomiędzy Warszawą a Lublinem wydłużyło się o odcinki pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód, od końca obwodnicy Garwolina do Gończyc i dalej do granicy województw mazowieckiego i lubelskiego, a także o kolejny odcinek do węzła Ryki Północ oraz Ryki Północ - Skrudki. Dzięki temu kierowcy zyskali dwujezdniową trasę od obwodnicy Kołbieli do końca obwodnicy Piask. W sumie to 153 km drogi ekspresowej.

Otrwarta w poniedziałek trasa powstała przy dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jako jeden z trzech kontraktów na realizację S17 pomiędzy węzłem Lubelska i początkiem obwodnicy Garwolina, na które w 2018 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Wartość całkowita trzech kontraktów to ponad 1,2 mld zł, a wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej to ponad 618 mln zł.