Sasin: liczę, że specustawa antykryzysowa zostanie przyjęta pod koniec tygodnia

Specustawa dotycząca tarczy antykryzysowej powinna zostać przyjęta przez Sejm pod koniec tego tygodnia, w czwartek lub piątek - powiedział w poniedziałek w radiowych Sygnałach Dnia wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Liczymy na to, że proces legislacyjny uda się przeprowadzić sprawnie, zgodnie z zapowiedziami, i jeszcze w tym tygodniu projekt ustawy zostanie przyjęty przez Radę Ministrów. Następnie zostanie skierowany do Parlamentu i pod koniec tygodnia - w czwartek, piątek - Sejm będzie obradował i mam nadzieje, że tę ustawę przyjmie" - powiedział Sasin.

Wicepremier spodziewa się, że już w przyszłym tygodniu nowe rozwiązania wejdą w życie.

Minister aktywów państwowych pytany o to, które branże najbardziej ucierpią w związku z epidemią koronawirusa, powiedział, że w najtrudniejszej sytuacji znajdują się branża turystyczna, gastronomiczna, transport i usługi.

Podkreślił jednocześnie, że w specustawie antykryzysowej zostaną wprowadzone takie rozwiązania, które pozwolą na zachowane ciągłości działania wrażliwych branż, takich jak energetyka czy sektor bankowy.

18 marca odbyła się Rada Gabinetowa poświęcona pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorstw i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Szacunkowa wartość pakietu to ok. 212 mld zł.





Czytaj także: Megaapel 24 organizacji do minister Emilewicz. "Pozostało jedynie kilka dni..."