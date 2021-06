Sasin: musimy spojrzeć na kryzys po pandemii jako na szansę rozwoju

Na kryzys wywołany pandemią koronawirusa musimy spojrzeć także jako na szansę dalszego rozwoju – mówił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza w Lublinie.

"My na tę pandemię musimy spojrzeć również jako na szansę. To może brzmi dla wielu szokująco albo niezrozumiale, bo jaką szansą może być epidemia? Jak każdy kryzys ma swoje negatywne strony, także z każdego kryzysu można wyciągnąć pozytywne wnioski, można na tych doświadczeniach budować lepszą przyszłość" - powiedział Sasin w środę podczas drugiego dnia obrad kongresu.

Wicepremier podkreślił, że Polska jest krajem, który stosunkowo najmniej w Europie odczuł skutki kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią. "To pokazało, że nasza gospodarka jest silna, ma zdrowe fundamenty i nasza gospodarka jest gotowa na takie trudne momenty, które mam nadzieję są już za nami" - zaznaczył.

Sasin zaznaczył, że spadek PKB w Polsce nie jest tak dotkliwy w jak przypadku innych gospodarek europejskich. Przypomniał że w Polsce w 2020 roku odnotowano spadek PKB o 2,7 proc. W ocenie wicepremiera to dużo, jeśli wziąć pod uwagę, że w poprzednich latach Polska była liderem wzrostu gospodarczego w Europie. Jednak - jak zaznaczył - inne silne gospodarki europejskie zanotowały większe spadki PKB, np. Niemcy - o 5 proc. Francja - o 8,2 proc. a jeszcze większe spadki PKB zanotowano w Hiszpanii czy we Włoszech.

Zdaniem Sasina Polska po kryzysie wywołanym pandemią ma szanse "szybciej być może doganiać te najbogatsze kraje tzw. starej Unii Europejskiej".

"To daje nam nadzieję na szybkie odbicie. I te nadziej nie są płonne, bo zgodnie z prognozami, przewidywaniami Komisji Europejskiej, Polska ma szanse wrócić bardzo szybko na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego. Już w tym roku, 2021, te przewidywania mówią o 4 proc. wzrostu PKB, a jeśli chodzi o rok przyszły są jeszcze bardziej optymistyczne i mówią o 5,4 proc. wzrostu PKB" - powiedział Sasin.

"Szybki rozwój jest dzisiaj przed nami i to możemy wykorzystać do tego, żeby ten dystans w stosunku do krajów Europy zachodniej szybciej skracać" - dodał.

Forum Regionów Trójmorza to projekt zainicjowany przez prezydenta Andrzeja Dudę w 2018 r. w Rzeszowie. W tym roku, drugiej edycji Forum Regionów Trójmorza w Lublinie towarzyszy Samorządowy Kongres Gospodarczy, skupiający m.in. przedstawicieli administracji samorządowej, sektora nauki i biznesu z 12 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl