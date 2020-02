Sasin: muszą zostać stworzone mechanizmy nadzoru

Rada nadzorcza musi mieć skuteczne narzędzia do tego, żeby kontrolować, jak wygląda zarządzanie; jeśli nadzór ma być skuteczny, to muszą być również stworzone mechanizmy nadzoru - podkreślił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

We wtorek z udziałem Sasina oraz wiceministra aktywów państwowych i pełnomocnika rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami skarbu państwa Janusza Kowalskiego odbędzie się konferencja prasowa ws. powołania Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Zadaniem komisji ma być wypracowanie propozycji reformy przepisów prawa w zakresie nadzoru właścicielskiego, a zwłaszcza przedstawienie rekomendacji dotyczących wprowadzenia prawa koncernowego, a także m.in. określenie kompetencji rad nadzorczych oraz ich członków.

Na antenie radiowej Jedynki Sasin podkreślił, że powołany zostanie organ złożony z autorytetów m.in. prawniczych i ekonomicznych, który wypracuje zmiany w prawie, wzmacniające nadzór właścicielski. "Dzisiaj w wielu obszarach jest tak, że taki nadzór jest iluzoryczny" - dodał. Jak wskazywał, właściciele powinni mieć poczucie, że mają "rzeczywisty wpływ" na to, co dzieje się z ich majątkiem.

"Rada nadzorcza musi mieć skuteczne narzędzia do tego, żeby kontrolować to, jak to zarządzanie wygląda. Dzisiaj często jest tak, że rada nadzorcza może opierać się tylko i wyłącznie właściwie na tych informacjach, które przekazuje zarząd, a on przekazuje to, co może być dla niego wygodne. Rada nadzorcza często ma utrudniony dostęp do pełnej wiedzy o stanie przedsiębiorstwa, o tym, jakie decyzje są podejmowane. Tak nie powinno być. Jeśli nadzór ma być skuteczny, to muszą być również stworzone mechanizmu nadzoru" - przekonywał wicepremier.

Podkreślił przy tym, że PiS jest formacją, która zawsze "bardzo mocno stawiała sprawę silnego państwa obecnego we wszystkich obszarach życia". "I dzisiaj dojrzeliśmy do tego, żeby sobie powiedzieć wyraźnie, że to państwo tę pozytywną rolę może w wielu obszarach odgrywać" - dodał.

W ramach prac nad reformą powołane zostaną zespoły eksperckie, których zadaniem będzie wspieranie działań komisji. Chodzi o zespoły: ds. prawa koncernowego, zwiększenia efektywności rad nadzorczych, ds. reformy obowiązków informacyjnych spółek kapitałowych, ds. reformy prawa handlowego oraz zespół konsultacyjny.

Podczas wtorkowej konferencji przewodniczący poszczególnych zespołów eksperckich mają otrzymać akty powołania. Resort wskazuje, że Skarb Państwa jest podmiotem kontrolującym największą grupę kapitałową w Polsce. W jej skład wchodzą spółki kontrolowane bezpośrednio oraz pośrednio przez Skarb Państwa.