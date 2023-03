Sasin: nie byłoby bezpieczeństwa, gdyby nie wielkie państwowe firmy

Rząd PiS dotrzymuje słowa i gwarantuje bezpieczeństwo Polaków, ale nie byłoby bezpieczeństwa, zwłaszcza energetycznego, gdyby nie wielkie państwowe firmy - oświadczył we wtorek wicepremier Jacek Sasin podczas konferencji "Chronimy Polaków".

Sasin w swoim przemówieniu podkreślał, że rządy PiS oznaczają bezpieczeństwo dla polskich rodzin. "Dzisiaj Polacy są bezpieczni, a polskie rodziny z nadzieją mogą myśleć o przyszłości" - stwierdził wicepremier. Zaznaczył, że nie byłoby bezpieczeństwa gdyby nie zdecydowane działania rządu, ale i gdyby nie wielkie państwowe firmy. Wskazywał, że to spółki Skarbu Państwa kupowały węgiel i przywoziły go do Polski. "Bez państwowych kolei nie dało by się go rozwieźć, a gdyby nie Orlen, nie dało by się zapewnić dostaw ropy" - wyliczał wicepremier.

Jak podkreślał, "przewidywaliśmy, że taki kryzys może nadejść i od wielu lat pracowaliśmy, żeby zapewnić bezpieczeństwo, kiedy ten kryzys stanie się faktem". Wśród tych prac wymienił budowę gazoportu w Świnoujściu, gazociągu Baltic Pipe, gazowych interkonektorów z Czechami, Litwą i Słowacją. "Dzięki odważnym decyzjom (...) zdecydowaliśmy zaangażować wielkie środki budżetowe, żeby polskie rodziny nie musiały się zastanawiać czy stać ich będzie na ogrzewanie czy na przygotowanie ciepłego posiłku" - podkreślał Sasin.

Jak zauważył, węgiel rosyjski był podstawą rynku tego paliwa dla gospodarstw domowych, a w wielu polskich domach zapewniał ciepło, ale rząd podjął ważną decyzje o imporcie z innych kierunków. "Żeby 2 mln ton tego węgla mogło trafić do polskich rodzin, musieliśmy sprowadzić 13 mln ton z najodleglejszych zakątków" - podkreślał Sasin.

Wicepremier zadeklarował jednocześnie, że rząd będzie dbał o bezpieczeństwo w długiej perspektywie, intensywnie pracuje nad strategią energetyczną na następne dziesięciolecia. "Chcemy spowodować, że polska energetyka będzie oparta o pewne i tanie źródła energii: odnawialne i jądrowe.(...) Mamy uruchomiony proces budowy dwóch elektrowni jądrowych, a trzecia czeka w kolejce" - podkreślał Sasin. Jak dodał, Polska jest liderem w obszarze małych reaktorów jądrowych, i jednym z państw najbardziej zaawansowanych w procesie implementacji tych technologii.

