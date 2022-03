Sasin o dymisji Piotra Nowaka: nikt z nas nie jest przyspawany do stołka

Decyzja o dymisji Piotra Nowaka została podjęta i jest decyzją słuszną. Nikt z nas w rządzie nie jest przyspawany do stołka - powiedział na wtorkowej konferencji wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Na wtorkowej konferencji szef MAP został zapytany o komentarz w sprawie odwołania Piotra Nowaka z funkcji ministra rozwoju i technologii.

"Szanowni Państwo, nikt z nas w rządzie nie jest przyspawany do stołka. To jest praca na czas określony i trwa do momentu, gdy pan premier, kierownictwo rządu i kierownictwo polityczne naszego obozu politycznego nie zdecyduje inaczej" - odpowiedział wicepremier.

"Tyle mogę w tej sprawie powiedzieć; taka była decyzja pana premiera i szefostwa naszego obozu politycznego. Została ona podjęta i jest decyzją słuszną" - podkreślił Jacek Sasin.

W czwartek 24 marca premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o dymisji ministra Piotra Nowaka i przekazał wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o przyjęcie tej dymisji. Premier uzasadnił wówczas, że "wyczerpała się uzgodniona formuła współpracy z panem ministrem".

Piotr Nowak pełnił funkcję ministra rozwoju i technologii od października 2021 r. W latach 2015-2020 był wiceministrem finansów, a później - od stycznia 2021 - doradcą szefa Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie oraz wicedyrektorem Departamentu Polityki Monetarnej i Rynków Kapitałowych MFW.

