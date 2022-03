Sasin o słowach Grodzkiego: nie tylko mija się z prawdą, ale występuje przeciwko interesom własnego państwa

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki nie tylko mija się z prawda, nie tylko wprowadza w błąd opinię publiczną, ale występuje przeciwko interesom własnego państwa - ocenił wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin odnosząc się do słów Grodzkiego o imporcie węgla z Rosji.

Wicepremier Sasin był w niedzielę gościem I Krajowego Zjazdu Stowarzyszenia OdNowa, które wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy.

W swoim przemówieniu szef MAP podkreślał, że "dzisiaj Polska jest o krok od uniezależnienia od surowców energetycznych z Rosji". Przywołał w tym kontekście m.in. budowę gazportu w Świnoujściu i Baltic Pipe. "Dzięki temu już bardzo niedługo, z końcem tego roku, uniezależnimy się całkowicie od gazu rosyjskiego" - dodał.

"Kiedy obejmowaliśmy władzę, wtedy uzależnienie od gazu rosyjskiego było na poziomie prawie 90 procent" - podkreślał Sasin. "Dzisiaj tylko około 50 procent gazu używanego w Polsce pochodzi z Rosji, a i to się zmieni radykalnie z końcem tego roku, kiedy gaz rosyjski nie będzie Polsce potrzebny do tego, abyśmy mogli zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne" - zaznaczył.

Wicepremier odniósł się także do zarzutów konkurentów politycznych PiS wobec rządu, że sprowadza rosyjski węgiel. "Chyba zapomnieli, że to w czasie ich rządów rosyjski węgiel płynął do Polski szerokim strumieniem" - dodał.

Podczas swojego przemówienia Sasin odniósł się też do słów marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który ten skierował do Rady Najwyższej Ukrainy, gdzie podkreślał rolę sankcji, które powinny być kompletne i stanowcze.

"Muszę was przeprosić za to, że niektóre firmy w haniebny sposób kontynuują działalność w Rosji, że nadal przez Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś i dalej, że nadal rząd importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić aktywów rosyjskich oligarchów. W ten sposób z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal - nawet wbrew intencjom - finansujemy zbrodniczy reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych ludzi. Agresor musi być całkowicie izolowany i musi boleśnie odczuć, że świat twardo stoi po stronie zaatakowanych i nie pozwoli na rzeź Ukrainy" - oświadczył marszałek Senatu.

W ocenie wicepremiera Sasina marszałek Grodzki "nie tylko mija się z prawda, nie tylko wprowadza w błąd opinie publiczną, ale występuje przeciwko interesom własnego państwa".

"Nasz rząd podjął decyzję, a ja ją wprowadziłem w życie, aby zakazać polskim spółkom państwowym, w tym spółkom energetycznym, importu węgla z Rosji" - podkreślał Sasin. "To się stało za naszych rządów i dzisiaj ani jedna tona rosyjskiego węgla nie jest kupowana przez polskie, państwowe spółki" - dodał.

Sasin przywołał też dane, że kilka lat temu 98 procent przetwarzanej w Polsce ropy naftowej pochodziła z Rosji. "Dzisiaj ten komponent jest znacznie mniejszy, a również w najbliższym czasie ropa rosyjska zniknie z polskich rafinerii" - powiedział. "Jesteśmy dzisiaj w stanie, dzięki konsekwentnej polityce prowadzonej przez nasz rząd, (...) zapewnić paliwo Polakowi, polskiej gospodarce z innych źródeł niż rosyjskie" - zapewniał.

"Jesteśmy dobrze przygotowani do tego, aby wypełnić nasze zobowiązanie, że embargo nałożone na Rosję musi być embargiem skutecznym" - podkreślał wicepremier Sasin.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl