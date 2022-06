Sasin o spotkaniu z ambasadorem USA: rozmawialiśmy m.in. o rozwoju energetyki jądrowej w Polsce

Rozmawialiśmy o strategicznym partnerstwie polsko-amerykańskim w zakresie militarnym oraz rozwoju energetyki jądrowej w Polsce - poinformował w czwartek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, odnosząc się do spotkania z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim.

"Dziękuję @USAmbPoland za dobre spotkanie" - napisał we wtorkowym wpisie na Twitterze szef resortu aktywów państwowych po spotkaniu z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Markiem Brzezińskim.

Dodał: "rozmawialiśmy o strategicznym partnerstwie polsko-amerykańskim m.in. w zakresie militarnym oraz rozwoju energetyki jądrowej w Polsce".

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.

