Sasin o strategii Orlenu: duże podmioty będą miały większą szansę w walce o dostawy surowców

Duże podmioty będą miały większą szansę w walce o dostawy surowców - tłumaczył w poniedziałek podczas konferencji "Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu", minister aktywów państwowych Jacek Sasin, odnosząc się do fuzji PKN Orlen, Grupy Lotos i PGNiG.

"Podejmując decyzje aby iść w kierunku fuzji polskich firm paliwowo-energetycznych i gazowych, przewidywaliśmy, że wkrótce będzie musiało dojść do walki o surowce. Polityka Rosji zmierzała w tym kierunku. Duże podmioty będą miały większą szansę w walce o dostawy surowców. Preferowane będą duże podmioty, które będą mogły dostawcom z innych kierunków zapewnić zakup większych wolumenów, lepszą infrastrukturę, lepsze warunki, które będą mogły inwestować w tą infrastrukturę przesyłową, odbioru tych surowców" - powiedział w poniedziałek minister aktywów państwowych Jacek Sasin podczas konferencji "Droga do uniezależnienia energetycznego Polski i regionu", która odbyła się w Senacie.

W ocenie szefa MAP Orlen powiększony o dodatkowe podmioty (Grupę Lotos oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) będzie mógł stanąć do rywalizacji o surowce, "i to surowce w atrakcyjnej cenie, bo jak się kupuje więcej, to można osiągnąć lepsze warunki zakupów. To pokazuje, że ta decyzja (o fuzji z Lotosem i PGNiG - PAP) była decyzją mądrą i niezbędną z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski" - podkreślił Jacek Sasin.

Minister przypomniał, że prace nad fuzją firm prowadzone są konsekwentnie od kilku lat.

"To jest proces długi i skomplikowany. Wymagający również decyzji poza Polską. Wspomniałem tu o decyzjach Komisji Europejskiej (KE). Cieszę się, że ta ostateczna zgoda w ostatnich dniach na fuzje Orlenu i Lotosu została przez KE wydana" - dodał szef resortu aktywów państwowych.

