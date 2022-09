Sasin: otwarcie Baltic Pipe to symboliczny moment

Otwarcie Baltic Pipe to symboliczny moment; twardo, realnie idziemy po energetyczną niezależność Polski - podkreślił we wtorek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

We wtorek w tłoczni gazu w Goleniowie (Zachodniopomorskie) symbolicznie uruchomiono przesył gazu przez gazociąg Baltic Pipe. Od 1 października br. popłynie nim do Polski gaz ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Symbolicznego odkręcenia zaworu na gazociągu dokonali: prezydent Andrzej Duda, premier Danii Mette Frederiksen i premier Mateusz Morawiecki.

Wicepremier Sasin podkreślił we wpisie na Twitterze, że otwarcie Baltic Pipe to symboliczny moment. "Twardo, realnie idziemy po energetyczną niezależność Polski" - wskazał szef MAP. "Gdyby decyzje podejmowali Donald Tusk i Waldemar Pawlak, dalej tkwilibyśmy w gazowym uścisku Putina" - dodał Sasin.

Baltic Pipe to liczący ok. 900 km cały system gazociągów, zaczynający się na Morzu Północnym, o docelowej rocznej zdolności przesyłu gazu na poziomie 10 mld ma sześć. w stronę Polski lub 3 mld m sześc. z Polski do Danii.

Gazociąg ma tworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Jego uruchomienie zaplanowano na 1 października 2022 r. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System.

