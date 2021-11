Sasin: Pierwsze paczki z dodatkowym sprzętem wyjeżdżają do polskich służb

Pierwsze paczki z dodatkowym sprzętem wyjeżdżają do polskich służb; dziękuję prezesowi PGNiG za błyskawiczne działanie - ogłosił we wtorek na twitterze wicepremier Jacek Sasin. Wcześniej Sasin prosił państwowe spółki o dodatkowe wyposażenie dla WOT.

Jak podało PGNiG, wobec napiętej sytuacji na polsko-białoruskiej granicy spółka razem z Fundacją PGNiG udzieliły pomocy rzeczowej Wojskom Obrony Terytorialnej. Sprzęt przekazany przez spółkę ma ułatwić i usprawnić codzienną służbę żołnierzy na polskich granicach - zaznaczono w komunikacie.

Jak podkreślił prezes PGNiG Paweł Majewski, ochrona polskich obywateli jest wpisana w misję Wojsk Obrony Terytorialnej. "Mam nadzieję, że nasze wsparcie pomoże żołnierzom WOT w wykonywaniu ich codziennych obowiązków, szczególnie w tak trudnym dla nas wszystkich czasie. PGNiG, jako spółka odpowiedzialna społecznie z dumą angażuje się w takie działania, doceniając tym samym rolę i zaangażowanie służb stojących na straży bezpieczeństwa naszego kraju" - zaznaczył.

Według PGNiG, przedmiotem darowizny dla żołnierzy - zgodnie z zapotrzebowaniem WOT - jest 1 tys. sztuk termosów 1 litrowych, 4 tys. szt. światła chemicznego Lightstick i 4 tys. szt. podgrzewaczy do obuwia.

"Jednym z kluczowych obszarów działalności Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza są ochrona ludności i zdrowia oraz pomoc społeczna. Tym chętniej udzielamy naszego wsparcia, gdyż te cele pokrywają się również z tym, do czego powołane zostały WOT" - poinformowała prezes fundacji Karolina Dłuska.

Jak poinformował we wtorek w Sejmie szef MSWiA Mariusz Kamiński bezpośrednio w pasie przy granicy Polski na Białorusi przebywa ok. 2-4 tysięcy nielegalnych migrantów, którzy - jego zdaniem - będą dążyli w najbliższym czasie do kolejnego szturmu na polską granicę. Jak dodał, na Białorusi przebywa około 15 tys. migrantów, a tygodniowo odbywa się około 40 lotów do Mińska z kilku państw świata, głównie Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Syrii i Libanu.

Według informacji Straży Granicznej, w obozowisku na polsko-białoruskiej granicy w pobliżu Kuźnicy (podlaskie) przebywa ok. 800 osób, jednak od rana we wtorek nie odnotowano prób przekroczenia granicy w tym miejscu. W poniedziałek doszło tam do próby przekroczenia granicy przez grupę migrantów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl